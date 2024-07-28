李多慧熱跳「夯曲」看一遍就會！　美女主播揭她私下面：成功不是一蹴可幾

記者孟育民／台北報導

籍啦啦隊女神李多慧來台後人氣翻倍漲，親民作風和實力派舞蹈擄獲不少粉絲的心。日前她接受TVBS新聞網節目專訪，現場跳起王心凌經典曲目「愛你」被網友大讚太可愛，主持人張良瑜也透露，李多慧看過一次影片就幾乎能現場跳起來，直呼「太可怕了。」

▲張良瑜（左）訪問李多慧。（圖／翻攝自張良瑜IG）

李多慧日前上TVBS新聞網節目專訪，暢談來談一年的心路歷程，現場也跳起「愛你」、「Supernova 」、「提拉米蘇蛋糕」等等曲目，張良瑜在個人IG上透露，「多慧甚至看一遍影片、稍微調整一下就能現場跳起來」，她旁觀一切心想「太可怕」，直言天賦加上後天努力，李多慧的成功不是一蹴可幾。

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張良瑜表示，在藝人明星講究「人設」的時代，多慧檯面上下都是一貫親切燦笑，專訪當天即使下大雨，李多慧即使有一點點淋濕，還是親切對現場工作人員微笑問好，「後來才知道，她一路都在反覆練習如何回答專訪提問。」





▲李多慧私下面曝光，敬業的精神令人欽佩。（圖／翻攝自張良瑜IG）

李多慧去年加入樂天桃猿隊，今年轉戰味全龍，經營YouTube破80萬訂閱，擁有知名度與聲量，日前駐台北韓國代表處正式任命她為韓國名譽大使，成為31年來首人。

