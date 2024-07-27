記者吳睿慈／高雄報導

南韓實力七人女團Dreamcatcher二度來台，27日在高雄流行音樂中心開唱，雖然成員始娟因為生病身體無法前來，但舞台魅力同樣很精彩，一開場就帶來3首歌勁歌熱舞的她們還用中文齊聲跟台粉打招呼：「大家好！我們是Dreamcatcher！」還入境隨俗地用中文問好：「高雄你好！你們好嗎？！」其中，與子瑜、舒華有私交的中國成員韓東更前往家樂福掃貨，相當熟門熟路。

▲Dreamcatcher於27日在高雄開唱。（圖／好攝創意溝通有限公司提供）



Dreamcatcher巡演舉行台灣安可場初訪高雄，成員入境隨俗，各自用簡短的中文自我介紹，隊長祉攸（Ji U）嘴甜地跟台下歌迷大喊：「老公！」讓歌迷頓時陷入集體瘋狂。雖然成員始娟因健康因素待在韓國休息，但6人很開心能飛來高雄演出，並表示：「會為了她的份一起努力！」

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▲Dreamcatcher第一次到高雄開唱，雖然颱風過境，但她們表示是寶貴的工作經驗。（圖／好攝創意溝通有限公司提供）



聊起在高雄辦安可場，Dreamcatcher開心表示：「我們有不得不辦的理由！因為我們上次在台北場聲量實迴響在太驚人，而且上次跟大家完得超愉快，所以決定再來台灣跟大家碰面！」聽到歌迷齊聲唱自己的歌，Drweamcatcher還用中文說：「你們唱得很好！」

這趟訪台雖然與凱米颱風擦身而過，她們抵台時冒著風雨到高流彩排，成員看到漂亮的場館，紛紛拿出手機拍照留念，「這是第一次到高雄，也是第一次遇到颱風過境，很難得的工作經驗，希望每位歌迷都能平平安安地來高流跟我們相見！」

▲▼Dreamcatcher雖然逛不成夜市，但韓東衝家樂福掃貨。（圖／好攝創意溝通有限公司提供）



提及對高雄的印象，團員多美（DAMI）表示：「聽粉絲們都說天氣很熱，我擔心來觀看我們演出的粉絲們等待或享受舞台會太熱，所以希望7/27這一天我們可以一起忘記炎熱，浸泡在炎熱中，一起享受整場表演！」而她們先前許願想吃高雄美食，只可惜因為颱風過境沒開。不過，與與子瑜、舒華有私交的韓東仍抓時間跑去「家樂福」逛逛採買，更趁機大啖珍珠奶茶，另外對台灣水果念念不忘的團員佳泫（GAHYUN）還加碼許願：「我希望能吃到芒果！」

演唱會上，由於團員秀雅即將在8月初生日，其他成員特別連同現場歌迷幫她一起慶生，壽星本人則開心許願「希望能變有錢」，氣氛非常溫馨。