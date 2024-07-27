小龍女新一代女神出爐　九月大巨蛋首秀獻成果

記者葉文正／台北報導

中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，（27日）舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」百人決選會，最後選出各務禮美奈、李依等16個女孩，9月份將登上大巨蛋亮相呈現全新成果。

▲Dragon Beauties小龍女徵選會。（圖／記者林敬旻攝）

味全龍行銷業務總監程韋仁表示，這次選出的16～20位女孩成為小龍女練習生，將進行相關課程與訓練考核，9月份女孩們也將與現役小龍女一起登上大巨蛋的應援舞台，與球迷們見面。

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▲新一代小龍女今天出爐。（圖／莉奈享務所）

「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」百人決賽16位優勝者出爐名單，計有陳玉婷、莊懿暄、梨理、徐姵宸、李依靜、吳伊仙、柳昕妤、鄒美惠、邱怡瑄、桌立群、維尼、詹芷倩、劉芷瞳、各務禮美奈、鄭佩欣、掌沛妤，勝選者將成為小龍女練習生，接受為期至少二個月的相關課程與訓練考核，參與小龍女啦啦隊多項任務，9月份女孩們也將與現役小龍女一起登上大巨蛋的應援舞台。

▲李多慧(左)、林襄擔任Dragon Beauties小龍女徵選會評審。（圖／記者林敬旻攝）

這次徵選會上，也出現三位年紀分別為9歲、12歲、13歲的參賽者，由小龍女隊長小映帶領之下步上徵選舞台，展現年輕一代的的活力熱誠與未來傳承。小映說，「我們味全龍家庭客很多，全家人應援的畫面在球場常常看到；而啦啦隊應援其實是不分年紀的，但目前考量我們有平日球賽，需要許多大量時間要練舞，希望未成年小朋友都是專注在課業上，不過！她們各個都不是簡單的人物，未來在假日親子主題日時會特別邀請再和大家球場同歡。」