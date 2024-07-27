迪瑪希「中國人在前面」爆《歌手》黑箱？　親還原對話1單詞全聽錯

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌唱節目《歌手2024》26日播出決賽時，因哈薩克歌手迪瑪希與加拿大歌手凡希亞（Faouzia Ouihya）的對話，引發作假爭議。對此，迪瑪希27日拍片還原當時的狀況和自己說的話。

▲迪瑪希和凡希亞的對話片段被瘋傳。（圖／翻攝自迪瑪希微博、凡希亞IG）

迪瑪希26日被瘋傳疑似忘記關麥克風的片段，網友稱他對凡希亞說「They said it must be Chinese singer before you.（他們說一定是中國歌手在妳之前）」，似乎是在解釋節目的黑箱操作，該片段引發熱烈的議論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲迪瑪希被疑是忘記關麥克風，對凡希亞說出黑箱操作。（圖／翻攝自微博）

不過，迪瑪希27日拍片澄清說，凡希亞曾提出要與他一起合作表演，但因為節目規定外籍選手必須與中國歌手合作，所以當時他才對女方說：「They said must be a Chinese singer for you.（他們說必須是一位中國歌手與妳合作）」而非外界所傳的「中國歌手排名在妳之前」。

▲▼迪瑪希拍片還原當時說的話。（圖／翻攝自微博／迪瑪希Dimash）

此外，迪瑪希也表示，節目製作單位有向自己解釋外籍歌手必須選擇中國歌手合作的原因，「他們選擇了我才華橫溢的朋友張杰與凡希亞合作，是為了促進加拿大和中國之間的文化交流。」