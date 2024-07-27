直擊／Gail壓軸現身《聲林之王 先聲奪人》！　上百人搶合照、簽名

記者蔡琛儀／台北報導

音樂盛典《聲林之王 先聲奪人》7月27日於東森廣場台北車站登場！不僅邀請到台大音韻獎、政大金旋獎、世新舍我盃等3所大學歌唱比賽的決賽選手，更特地請來緯來高中街舞大賽決賽隊伍輪番上陣，最讓人期待的是《聲林之王》首屆人氣王、被譽為「全民妹妹」的Gail壓軸登場，瞬間引爆現場氣氛。

▲▼Gail壓軸出席獻唱《聲林之王 先聲奪人》活動。（圖／記者黃克翔攝）

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Gail今一連演唱新歌〈如果你能看見我〉、〈心花開〉、〈沒關係啦〉等歌曲，還現場清唱一小段〈掩蓋〉，美聲吸引不少人駐足聆聽，此外，Gail還送給幸運粉絲自己手繪的袋子，最後還親切與大家個別合照、簽名，排隊隊伍人潮絡繹不絕，人氣超旺。〈如果你能看見我〉MV將在今晚8點首播。

Gail昨天抵達台灣，受到凱米颱風後續影響，原本台東的演出取消，班機更delay了兩個多小時才起飛，過程也相當顛簸，但Gail笑說完全沒怕，反而覺得搖晃讓她睡得很舒服。

▲Gail帶來親自手繪的袋子送給幸運粉絲。（圖／記者蔡琛儀攝）

談到近況，Gail目前在泰國就讀醫學院，但近期幾乎每個週末都要飛台灣工作，她坦言雖然有點累，但非常享受這樣的生活，也會盡量抽出時間複習功課；此外，今年滿18歲的Gail，5月順利考到汽車駕照，她害羞笑說都是媽媽陪她練習，考到以後最遠距離就是從家裡開到學校，朋友也都很期待坐她開的車出去兜風，要她趕緊多多練習開車技術。

▲眾人搶著和Gail合照、要簽名。（圖／記者謝盛帆攝）