歐陽靖搭郵輪睹「颱風陰陽海」　曝延後靠港零抱怨原因：真的是賺到

記者蔡宜芳／綜合報導

女星歐陽靖日前帶媽媽譚艾珍和兒子新醬搭郵輪出遊，因為颱風來襲，延後了一天才回家。她27日也分享搭乘郵輪從南海返回高雄時，親眼看到的「陰陽海」景象，並表示自己這趟旅程真的很幸運。

▲歐陽靖（左圖右）近日帶媽媽和兒子搭郵輪出遊。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖表示，在出發前兩天，郵輪公司已經判斷出颱風的路徑和時間，並決定改變行程，避開沖繩，改前往香港，「旅客可以選擇繼續行程（有補償方案）或退費退團，我們是決定繼續。」

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歐陽靖慶幸說，旅程的前四天天氣都很好，到香港更是風平浪靜。雖然在第五天靠近台灣時海浪變大，導致原本應該靠港的時間被延後，但她和家人並未感到暈船，船上的餐飲供應也一切正常，「以前曾聽過有郵輪因為颱風無法靠港滯留海上一天，結果全船乘客吐翻、餐廳碗盤也都摔破⋯比較之下，我們這船還真的是賺到多玩了一天！」

▲歐陽靖搭分享親眼看到的陰陽海景像。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖也透露，因為出門前忘記將落地窗關上，所以台南家中的部份木地板都被雨水泡壞，冰箱更是因斷電導致食物全數報銷，「除此之外一切安好！」

【歐陽靖全文】

祖孫三人不在家六天，台南家雙喵無恙（有請朋友幫忙照看），但因為出門前沒關落地窗，風雨打進客廳搞得亂七八糟⋯有些木地板被泡壞了，然後冰箱斷電食物報銷，除此之外一切安好！

昨天從南海返航回高雄海域時，在郵輪上看到特殊的『陰陽海』景象，蔚藍的公海跟被颱風肆虐過的黃色泥水形成強烈對比！！

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很多人問這次我們郵輪之旅遇到颱風，船會不會很晃？

在啟航前兩天（20日），郵輪公司判斷颱風路徑跟時間後，緊急通知不去沖繩改往香港走，旅客可以選擇繼續行程（有補償方案）或退費退團，我們是決定繼續。

很幸運地⋯旅程前四天都超級好天氣！到了香港更是風平浪靜！只有第五天靠近台灣時浪變大，所以本來當天要靠港的延後到晚上，然後又再度延後到第六天。

因為我是第一次搭郵輪也無從比較，所以不知道是不是挪威奮進號的船比較穩還是怎樣？我們三人都沒什麼暈船，船上餐飲供應也一切正常，乘客有免費的酒水、星巴克跟網路超開心～

仔細看郵輪路徑，發現艦長在得知高雄無法靠港後就一路往南開，所以避開了暴風圈。

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以前曾聽過有郵輪因為颱風無法靠港滯留海上一天，結果全船乘客吐翻、餐廳碗盤也都摔破⋯比較之下，我們這船還真的是賺到多玩了一天！

可見郵輪公司的判斷跟旅行社的應變非常重要！我接下來應該還會讚嘆 #挪威奮進號 跟雄獅一百次吧？