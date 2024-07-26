深耕陸多年！明道喊話「想把時間留給台北」　巴黎砸3千萬置產當瑪丹娜鄰居

記者蕭采薇／台北報導

明道23日現身巴黎，不只為感受奧運氣氛，其實他還有個重大任務，而是以品牌摯友身分為台灣時尚品牌COZY PUNCH首家海外店擔任揭幕嘉賓。其實明道在法國巴黎第10區塞納河右岸購買了一間30坪的中古屋，還是瑪丹娜鄰居。深耕對岸市場多年，他也喊話，希望可以把時間多留給台灣。

▲明道喊話，希望可以把時間多留給台灣。（圖／COZY PUNCH提供）

明道巴黎投資房產已是公開的事，據悉價值台幣3000多萬元。這回再為COZY PUNCH現身巴黎，他優雅說：「既是對奧林匹克運動的致敬，也是對未來生活方式的展望。」他以一身灰白撞色搭配亮相，簡約休閒，展現出鬆弛雅緻的帥氣型格，呈現品牌獨特的慵懶鬆弛調性。

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明道人雖在巴黎，但心繫台北，自從上次匆匆回台北宣傳喜劇片《前途海量》，就覺得有憾。因近年都在大陸發展，導致他好久沒有時間留在台灣，他不時就對親友透露，希望可以把時間多留給台灣。



這次明道在巴黎受訪時不忘強調：「台灣拍戲有機會可以找我！」他很願意拍台灣戲劇、電影，題材、價錢都很好商量。他也透露，台灣最近代言、廣告陸續找上門，「我下半年在台灣的時間會比較多喔。」

▲明道為台灣品牌COZY PUNCH於巴黎瑪黑海外店擔任開幕嘉賓。（圖／COZY PUNCH提供）



明道近年在對岸練就一身直播好功夫，直播流量隨便也數十萬起跳。這回也直接各大品牌發源地巴黎瑪黑區街頭直播起來。爆笑的是，明道一開口才看到自己美顏被開到底，明明已是影帝級的演員，表情竟沒收住，當場被自己在鏡頭裡「妖豔」模樣看得愣住傻眼，一臉不可思議的表情說：「這美顏開超強，女生都要開這麼強？」

說巧不巧，明道一轉頭，又遇到超大型垃圾車在身後搶鏡，有夠煞風景，但他機智又不失尷尬轉播形容：「瑪黑是時尚發源地，但垃圾車不是發源地，不過這樣也讓我們看到這裡的生活樣貌」，輕鬆解圍。