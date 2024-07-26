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薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色

記者顧齊祐／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）從節目《我愛黑澀會》出道，直率敢言的個性吸引不少粉絲，平時用心經營社群的她，近年來跨足YouTube頻道，經常與觀眾分享日常。近日她和媽媽一起到西班牙旅遊，並在海邊脫下比基尼，挑戰「上空全裸」，火辣的身材吸引了不少注目，甚至連男服務生都不斷對她比讚。

▲薔薔挑戰「上空全裸」漫步海灘。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔挑戰「上空全裸」漫步海灘。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

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薔薔24日在個人Youtube頻道上傳了在西班牙伊比薩島（Ibiza）旅遊的影片，並體驗了歐洲最大全裸天體海灘，影片中表示：「西班牙的憲法保障人們擁有赤裸權」所以他們不會因為赤裸被懲罰，薔薔隨即也換上了紛紅色比基尼走進海灘。

▲薔薔自信裸體走在海灘。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔自信裸體走在海灘。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔一踏進海灘，就看到不論小朋友、年輕男女、阿公、阿嬤都裸著身體，她先嘗試上裸趴著曬背，接著她把上身比基尼脫掉，開始挑戰上身全裸在海灘散步，並自信表示「自己胸部是粉紅色的」。

▲薔薔身材讓一旁男服務生不斷比讚。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔身材讓一旁男服務生不斷比讚。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔火辣的身材吸引了不少民眾的注目，更有男服務生在一旁不斷比讚。而在上裸散步一陣子後，她也開始慢慢習慣，並表示「我覺得我還可以上空走更遠，這會讓人上癮，有一種自由感」，更坦言說如果自己一個人來，應該會挑戰下身也全裸。

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