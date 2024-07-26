GOT7 BamBam深夜黑底文「不再醒來」　道歉認：壓力讓我身心俱疲

記者陳芊秀／綜合報導

南韓團體GOT7泰籍27歲成員BamBam於25日凌晨突然限動發黑底白字「我只想睡覺，不再醒來」，隨後該則限動秒刪，但已經引發大批粉絲擔憂。他隨後過限動發文道歉，坦言「壓力和緊張讓我身心俱疲」。

▲BamBam深夜黑底文「不再醒來」粉絲擔憂。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

BamBam無預警發聲：「我只想睡覺，不再醒來，這樣我就能終於得到休息。」他一更新限動隨即被大批粉絲截圖，刪除後，他再度發文，透露自己從去年到現在一直走著很漫長的路，而且還在繼續走下去，並說道「很多壓力和緊張，讓我的身心俱疲，有時我會變得敏感和情緒化。今年我會盡最大努力，並找到時間休息」，最後向大家強調「我會沒事的，如果我引起了任何擔心，對不起，祝你有美好的一天」。

▲BamBam發文道歉，吐露累積壓力與緊張身心俱疲。（圖／翻攝自IG）

而泰國X「BamBam」與「BamBam的心理健康」成為熱搜關鍵字，粉絲持續擔心偶像沒有時間休息，紛紛Tag公司「心理健康是如此重要，而你總是無法保護他」，為偶像爭取時間休養。同時粉絲也留言「請照顧好自己，優先考慮身心健康」、「回歸我可以等」、「照顧好你自己。我們愛你」。