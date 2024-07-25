陳芳語家中淹水現況曝光！　驚收好消息「登紐約時代廣場」

記者蔡琛儀／台北報導

凱米颱風造成全台各地災情，而陳芳語家也因此地下室積水，她昨晚PO出影片無奈寫下：「真的沒有準備要面對這個颱風天，廢在家但我好餓，希望等等下樓不用游泳。」沒想到一語成讖，因此她昨晚都忙著掃水、清理家中，她今也報平安，表示一切尚好，都在控制範圍內，毛小孩也安全無虞，請大家都照顧好自己。

▲陳芳語。（圖／華風數位提供）

此外，她日前推出新專輯《kiki》，獲得國際數位音樂巨擎Spotify「EQUAL歌單封面人物」的肯定，成為繼蔡健雅、蔡依林、戴佩妮、A-Lin等人之後，又一登上紐約時代廣場巨幕的華人歌手，就連西門町徒步區入口的大螢幕也有她的身影，她表示非常開心並感謝Spotify對女性創作者的重視，

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除了想立馬飛紐約現場同框合影、紀錄此一生難忘的時刻，陳芳語難掩興奮說：「非常不可思議，小時候都在那邊走路，從來沒有想過抬頭看，而這次會看到自己，我要馬上去告訴我爸媽！她也分享自己從11歲到15歲之間都生活在紐約，嬌羞說：「我的初戀就是在那裡開始的。」

▲陳芳語登上紐約時代廣場。（圖／華風數位提供）

此外，讓她常常想衝紐約的原因是曼哈頓有兩家很厲害的日式素食餐廳「Planta Queen」和「Beyond Sushi」，問到紐約哪些地方是很想去、但還沒去過的？她笑說：「是布魯克林大橋，因為我怕高，所以還不敢去。」