雷艾美與KID破浪　船頭搖成90度　強忍哽咽不敢哭

記者葉文正／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造出跨國實境海上冒險節目《上船了各位！》，遠征石垣島時，KID坐雷艾美後面，他們那艘船遇到的浪超高，幾乎讓船頭成為90度垂直的海盜船，上岸後雷艾美想哭又不敢哭，KID暖心安慰，絕對會救她不讓她滅頂。

▲KID與雷艾美破浪前進。（圖／三立提供）

雷艾美一直給外界很陽光愛運動的形象，在雙人搭配破浪衝出去時，KID坐雷艾美後面，他們那艘船遇到的浪超高，幾乎讓船頭成為90度垂直的海盜船，破浪時非常害怕被浪壓進水裡，第一次持槳破浪時，就被大浪淹沒，上岸嚇到腿軟，強忍哽咽不敢哭，不願認輸。

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▲雷艾美強忍恐懼參加錄影。（圖／三立提供）

KID表示認識艾美很久，也很了解艾美，表面前兩集他主動跟艾美搭成一組，破浪時他在後坐嘴巴沒停的鼓勵她帶動她教她如何破浪，並強力用自己核心力量穩住船，不使其翻船。艾美常常撒嬌罵KID，但KID說如果她翻船掉下水，他絕對會救她，她的頭如果沒有出水面，他就會在水下不會上來。

而事實上雷艾美有有深層幽閉恐懼症，她表示從國小開始常常會做同一個惡夢，自己被關在一個箱子裡，箱子外又套一個箱子封起來，然後被踢進一台電梯裡關起門，雷艾美也不確定是不是這個原因，但是她就是無法待在沒有窗戶的房間、潛水怕被面鏡罩住無法呼吸。

有一次雷艾美發生比較嚴重情況，是跟家人要一起玩水上漂步行球，但一進到球裡面就好怕沒有空氣發瘋大叫要出來，「其實我對平靜海域不會恐懼，也非常喜歡划船運動，但應該是害怕沒有空氣，很怕獨木舟落水之後我無法順利脫困出來。」其實潛水雷艾美也適應了很久，在《上山下海過一夜》中就常見她潛水，但因為到水裡感覺被封閉起來，至今出那外景快十年了，最近才考過水肺證照。

雷艾美覺得自己不很愛出風頭，但是在《上山下海過一夜》中她是唯一的女生，所以被推出來當女力代表，她說她就會扛起主要角色，但其實她比較喜歡當開心果，主角可以給別人當，喜歡自由自在的跟大家一起完成一個作品。

今年雷艾美想要開始轉戲劇發展，「但對於實境秀還是我很愛的，因為它很真實，除了運動戶外，其實我也很喜歡寵物、藝術或煮飯相關的，我覺得跟幾個藝人共組一個家庭出遊的題材好像很有趣！」而觀眾對她最深印象就是愛路跑，她笑說其實沒有特別愛，但因為妹妹是國手，小時候為了支持她便陪她去練習，結果發現自己資質還不錯就開始跑下去了。現在還是最喜歡跟妹妹雷理莎一起去訓練。