直擊《模犯生》野生小琳現身台北街頭！　茱蒂蒙路邊熱到滿臉通紅

▲曾演出電影《模犯生》中「小琳」一角而在亞洲爆紅的茱蒂蒙瓊查容蘇因，22日現身台北街頭進行拍攝工作。（圖／報系資料照／CATCHPLAY提供／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

泰星茱蒂蒙瓊查容蘇因在泰國電影《模犯生》中飾演天才少女小琳，在亞洲爆紅，清冷系外表還被封為是「泰版蒼井優」。日前時報周刊CTWANT就在台北街頭捕獲到野生茱蒂蒙身影，176公分搭配9頭身高挑身材，相當搶眼。

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▲髮型師在路邊幫茱蒂蒙整理頭髮準備上工。（圖／本刊攝影組）

▲穿著長袖服裝的茱蒂蒙雖然被熱到滿臉通紅，但表情仍十分淡定。（圖／本刊攝影組）

7月22日傍晚5點多，茱蒂蒙現身台北街頭，同行的還有幾名泰國的攝影師、髮型師等等工作人員，一行人正在進行拍攝作業，可能陣容不算大，儘管不少路人經過，但似乎並沒有人認出「小琳」。茱蒂蒙身穿白色貼身上衣搭配白色寬褲，搭配大地色針織外套，風格看來頗有日系品牌休閒感。只不過在36度以上的台北高溫，茱蒂蒙即使穿上針織外套拍攝，就算熱到滿臉通紅，表情依舊是一派輕鬆淡定，並沒有被台北炎熱高溫打敗，令人相當佩服。

▲拍攝空檔茱蒂蒙收起酷臉，跟工作人員有說有笑。（圖／本刊攝影組）

▲茱蒂蒙拍照時側靠在牆邊，模樣優雅氣質出眾。（圖／本刊攝影組）

事實上，28歲茱蒂蒙在泰國本來就是超模，15歲就以模特兒出道，近來也演出Netflix泰國驚悚片《飢渴遊戲》，飾演負責熱炒的女廚師，意外捲進餐飲界的暗黑故事，單眼皮、高冷氣質加上9頭身大長腿，是許多品牌的寵兒，不論是休閒品牌還是精品，她都能輕鬆駕馭。當天一行人拍攝約1小時後，就到旁邊的餐飲店休息，直到傍晚6點多3輛賓士保母車在附近就位等候，沒多久「小琳」等人走出來，臉上滿是笑容，眾人分乘3輛保母車離去。

▲拍攝結束休息完畢後，茱蒂蒙與工作人員神情愉快地步出店家。（圖／本刊攝影組）

▲雖然拍攝陣容不算大，但一行人仍是分搭了三輛保母車離開。（圖／本刊攝影組）

茱蒂蒙這趟來台雖然是未公開行程，但她當天一大早就社群開心po出一張在泰國高速公路準備前往機場的照片，而同行的髮型師則貼了在機場的合影，她開心與髮型師、品牌公關及造型師一行人露出燦笑，出國的好心情全寫在臉上。

▲茱蒂蒙出國前PO了前往機場照的限動，髮型師也分享他們在機場的合影。（圖／翻攝自IG）

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