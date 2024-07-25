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深田恭子婚前出軌豪門夢碎　百億前男友認愛小17歲《AV帝王》西內麻里亞

記者劉宜庭／綜合報導

日本地產大亨杉本宏之身價驚人，年收入超過日幣200億元，過去與深田恭子有過一段戀情，還曾論及婚嫁，雙方卻在去年分手，瘋傳原因是女方婚前劈腿導演。如今，他證實有了新戀情，與小17歲的女星西內麻里亞穩定交往中。

▲杉本宏之是日本地產大亨。（圖／翻攝自杉本宏之IG）

▲47歲杉本宏之是日本地產大亨。（圖／翻攝自杉本宏之IG）

據日媒《週刊文春》報導，杉本宏之被爆與西內麻里亞熱戀，雙方都透過經紀公司大方認愛：「我們正在交往。」他更進一步透露，2人是從今年6月下旬開始交往。

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▲深田恭子前男友杉本宏之與30歲西內麻里亞穩定交往中。（圖／翻攝自IG／西內麻里亞）

▲深田恭子前男友杉本宏之與30歲西內麻里亞穩定交往中。（圖／翻攝自IG／西內麻里亞）

▲西內麻里亞與杉本宏之穩定交往中。（圖／翻攝自IG／西內麻里亞）

30歲西內麻里亞擁有170公分高挑身材，14歲就當模特兒，後來在戲劇圈表現亮眼，曾演出《我姊是惡魔》、《AV帝王》、《山田君與7人魔女》受到關注，也以歌手身分發行過多張專輯。

杉本宏之會受到娛樂圈高度關注，主因是曾與深田恭子交往5年，據傳雙方以結婚為前提交往，身邊友人爆料2人還簽了婚前協議。怎料，去年底女方爆出劈腿合作多次的導演，導致豪門夢碎，當時她低調不回應，杉本宏之則是對外坦承分手，並表示「（結婚的事）我是認真考慮過的」。

▲▼深田恭子無預警活動休止中。（圖／翻攝自IG／深田恭子）

▲41歲深田恭子目前演藝工作全面休止中。（圖／翻攝自IG／深田恭子）

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杉本宏之, 深田恭子, 西內麻里亞

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