專訪／有種演技叫吳慷仁！他淡看「掌聲是結果論」　情慾對戰劉主平：很放心

記者蕭采薇／專訪

吳慷仁、劉主平主演情慾電影《破浪男女》，兩人片中關係從約砲開始，聚焦在現代男女的情愛和價值觀。吳慷仁出道前曾擔任酒吧，那時就看過人間百態，「曾看過喝醉酒的女子直接跑去男廁小便斗解放，我嚇到，趕快請她同桌的女性友人前往搭救。」

▲《破浪男女》（右起）吳慷仁、劉主平，兩人片中關係從約砲開始。（圖／記者林敬旻攝）

諸如此類的酒後失態層出不窮，那麼是否見證過情慾流動？吳慷仁神秘的笑說：「就算知道，也不會說出來吧！」或許就是看得夠多，造就他的細膩演技，去年他以《富都青年》拿下金馬影帝，更因為「沒有經紀人」一事令眾人津津樂道。

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有人說吳慷仁不隨波逐流、吳慷仁很做自己，更有人發出靈魂提問：「大家都說要做自已，為什麼只有吳慷仁成功？」他聽完後，認真的說：「我沒有成功啊，誰知道我什麼時候要失敗。其實大家都在做一樣的事情，得不得到掌聲是結果論，如果我這樣做，結果沒有人看那怎麼辦？」

▲《破浪男女》吳慷仁演出「海王」，大膽挑戰情慾戲。（圖／記者林敬旻攝）

對如今的吳慷仁而言，演到喜歡的戲就足夠滿足，如同《破浪男女》挑戰大尺度，事前他也想過，無論觀眾評價是好是壞，都欣然接受。吳慷仁說：「劉青雲說過一段很棒的話，噓聲也好，讚聲也好，至少大過沒聲音，我很認同。」

劉主平演出情慾戲也不扭捏，讓吳慷仁直喊：「我很放心，不用照顧她。」而劉主平片中的角色，被暗示是「跨性別者」。導演楊雅喆把答案交給觀眾，劉主平也說：「這就是讓大家自己去解讀，導演要我把生理性都放掉沒關係。」

▲《破浪男女》劉主平雖是新秀，演出情慾戲卻不扭捏。（圖／記者林敬旻攝）

不過她有偷偷給了個小暗示，似乎帶出導演對女主角「小綠」的定義：「片中的確有真的跨性別演員，大家可以找看看蛛絲馬跡，會發現，其實她和順性別的女生也沒有什麼不同。」《破浪男女》現正熱映中。

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