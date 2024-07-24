席琳狄翁傳奧運開幕式復出開唱！　外媒爆「1首歌就進帳天價酬金」

記者劉宛欣／綜合報導

2024巴黎奧運開幕典禮將於7月27日登場，外界矚目的焦點除了選手以外，也相當好奇表演嘉賓是誰。美聲天后席琳狄翁（Celine Dion）23日被媒體拍到進出巴黎的酒店，引發外界猜測她將在開幕禮當晚復出演唱。根據外媒報導，席琳狄翁將在典禮上演唱一首歌曲，且演出費高達200萬美元（約6541萬台幣）。

▲席琳狄翁傳出將在巴黎奧運開幕式演唱。（圖／CFP）

席琳狄翁於2022年底宣布罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（SPS），一度暫停演藝事業，並將抗病過程拍成紀錄片。席琳狄翁的名曲甚多，根據美國媒體《TMZ》報導，她將在巴黎奧運開幕禮上演唱一首歌曲，並獲得200萬美元的高額演出費。

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▲外媒報導席琳迪翁演出費為200萬美元。（圖／翻攝自席琳狄翁紀錄片）

席琳狄翁23日身穿黑色西裝、白襯衫抵達巴黎萊佛士皇家蒙梭酒店（Hôtel Le Royal Monceau Raffles Paris），面對媒體詢問三緘其口，未親口證實是否會為奧運開幕式演唱。被問起席琳狄翁將為巴黎奧運演唱，法國總統馬克宏對外表示，不會透露任何開幕禮細節，但又提及「如果她參與開幕禮，那將令人無比快樂。」

除了席琳狄翁以外，另一美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）也現身巴黎，輿論隨即傳出她也可能在開幕典禮上表演的消息，更添此次奧運開幕禮的看點。