席琳狄翁傳奧運開幕式復出開唱！　外媒爆「1首歌就進帳天價酬金」

記者劉宛欣/綜合報導

2024巴黎奧運開幕典禮將於7月27日登場,外界矚目的焦點除了選手以外,也相當好奇表演嘉賓是誰。美聲天后席琳狄翁(Celine Dion)23日被媒體拍到進出巴黎的酒店,引發外界猜測她將在開幕禮當晚復出演唱。根據外媒報導,席琳狄翁將在典禮上演唱一首歌曲,且演出費高達200萬美元(約6541萬台幣)。

▲席琳狄翁傳出將在巴黎奧運開幕式演唱。(圖/CFP)

席琳狄翁於2022年底宣布罹患罕見疾病「僵硬人症候群」(SPS),一度暫停演藝事業,並將抗病過程拍成紀錄片。席琳狄翁的名曲甚多,根據美國媒體《TMZ》報導,她將在巴黎奧運開幕禮上演唱一首歌曲,並獲得200萬美元的高額演出費。

▲外媒報導席琳迪翁演出費為200萬美元。(圖/翻攝自席琳狄翁紀錄片)

席琳狄翁23日身穿黑色西裝、白襯衫抵達巴黎萊佛士皇家蒙梭酒店(Hôtel Le Royal Monceau Raffles Paris),面對媒體詢問三緘其口,未親口證實是否會為奧運開幕式演唱。被問起席琳狄翁將為巴黎奧運演唱,法國總統馬克宏對外表示,不會透露任何開幕禮細節,但又提及「如果她參與開幕禮,那將令人無比快樂。」

除了席琳狄翁以外,另一美國樂壇天后女神卡卡(Lady Gaga)也現身巴黎,輿論隨即傳出她也可能在開幕典禮上表演的消息,更添此次奧運開幕禮的看點。

Celine Dion smile says a lot. She is finally where she always wanted to be , with her fans #CelineDion #Paris2024 pic.twitter.com/qVBrXRnzgd