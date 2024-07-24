韓網熱門／700人熱議！後悔當偶像的追星族　回首才發現苦痛佔95％

記者張筱涵／綜合報導

隨著K-POP風靡全世界，追星成了現代人普遍的興趣之一，有些人純聽音樂，有些人則熱愛購買周邊，有經濟能力者更可能會飛往世界各地參加演唱會和其他活動。然而，部分人在失去興趣後都會對過往的自己感到後悔，近來就有人分享「後悔追星」的心聲，引起南韓論壇theqoo廣大討論，短短1小時就累積了700多則留言。

【後悔當偶像的追星族】

黑底文的文章標題：太投入在追偶像結果只是浪費錢、時間和熱情，好後悔

黑底文的內文：

偶像回歸就買幾十張一樣的專輯

所有音源網站都要刷音源

MV也要刷觀看次數

每一個就算第一次見到的投票也要投

天天瘋狂搜尋到要生病了一樣

思考方式變得古怪

雖然那時候都是「我在享受興趣生活，對我是有好的影響」的精神勝利法

但現在回頭看，痛苦佔了95%

追偶像到最後什麼都沒留下

如果把那些錢拿去更多地方旅行，或是不如拿來買我自己的東西，像是衣服、鞋子這類的會更好的

[廣告]請繼續往下閱讀...

黑底文的第一個回應：哇，我也在買了周邊後覺得浪費錢，很惋惜

原PO：太投入在追偶像結果只是浪費錢、時間和熱情，好後悔

原PO所貼的圖：有些人把時間花在深陷於寫了幾個字的紙張，有些人則對幼稚電影感到瘋狂，甚至還買了許多玩具來收集，有數十億人為了看22個人在草地上奔馳強求而瘋狂，每天晚上聚在電視機前面還流下了淚水，明明還要很久才下班卻看著手錶，為了根本不知道是否真的愛我的對方用心挑選禮物，上列的所有項目，我一樣都無法理解，然而，這令人無法理解的一切就稱之為人生，所以請理直氣壯地在所愛的人事物上用盡全力去愛吧，即使不能讓人生變得更加合理，但能讓人生感到更加幸福啊

轉推者：可是如果是這樣想的話，對每件事情都會感到後悔的，如果我現在為了裝飾手帳買了幾十萬元的東西，但一旦膩了這些就成了垃圾，如果現在想學烘焙，買了一堆器具，結果有一天突然不做了，那這些都是累贅，就連為了看比賽到現場去尖叫應援，一旦膩了以後這些都是無意義的時光，可是只要我在真心享受的那一刻是最幸福的，不就好了嗎？

｜討論區留言｜

1. 現在就是不確定是追星快樂，還是跟追星朋友們在一起很快樂

2. 所以我變得比較少買專輯和周邊，這樣會好一點

3. 但真的還是很後悔，我的錢跟時間啊啊啊

4. 和那些比較平凡的興趣相比，追星真的什麼都沒留下

5. 我追星追了10幾年，但有感到後悔的次數只有5次以下，我不是沒有花錢，演唱會、見面會、音樂劇、簽售會等等的，真的花了很多錢在這上面，但我所創造的那些快樂回憶真的是任何事情都無可比擬的，所以我仍然不感到後悔

6. 可是那個時候的自己就是想這樣做不是嗎？也不是犯罪什麼的，我認為還是有留下回憶的

7. 雖然當時幸福就好，但買好幾十張的專輯真的別做比較好

8. 很認真的追星生活我大概過了3年，但我一點也不後悔，那段時光真的太幸福了，常常會讚嘆「原來我認真投入一件事情可以做到這程度啊」，追星的朋友們現在也都成了現實生活中的好朋友，我也變得非常正向和健康，那些時光真的太美好了，真的完全不後悔，而且在那之後的追星也都會給自己一定的界線，開始懂得節制了，像是買了這個周邊我也不會用就不買了，如果要做這件事情我的精神面會感到很辛苦吶還是別做了這類的

9. 追星就是不要影響到現實生活，不要勉強自己去花錢

10. 只要把自己放在人生順位第一名，那就不會去做那些事情了

11. 這是我唯一的興趣欸，非常享受

12. 我想是因為原PO回頭發現苦痛佔了95%，這才是最大的原因吧，如果幸福的比重較高，那我想就算花了很多錢也不會後悔

13. 雖然要依每個人喜歡的方式去判斷，我個人來說那些回憶都很幸福，但如果照原PO那樣追星，我想那的確不會幸福

14. 我也很後悔，為了刷音源和投票花費時間和金錢，即使身體痠痛也以為那就是幸福，就這樣逐漸失去自我，現在脫飯後看著那些專輯和周邊就會想「當時為何要這樣」

15. 其他的都還可以，我只對專輯感到後悔，刷音源和MV這些沒關係，但專輯會佔空間要處理起來真的很麻煩

16. 不過追偶像真的會突然被現實爆擊哈哈哈哈，其他興趣至少會獲得些什麼吧

17. 我對買了太多周邊感到後悔，但追星的當下很幸福，所以還是很好

18. 我想，不管是什麼興趣，只要失去熱情就可能會後悔，只要那時候幸福就可以了吧，除了喜歡的偶像出事這種⋯

19. 後悔就是不論做了什麼都會後悔，但不做也可能後悔，只要不要重蹈覆徹就好

20. 我也很後悔，那時候不如把錢用在別的地方，買運動服裝或是去補習這類的都會比較充實