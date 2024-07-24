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「韓國啦啦隊AI」李珠珢舊片流出遭疑整型！　瀏海消失真面目曝光

記者王靖淳／綜合報導

19歲韓職啦啦隊女神李珠珢，擁有甜美的外型，因此獲得「美得像AI」的稱讚，日前更因一支三振舞的影片爆紅，吸引破億的觀看人次，確定於7月27日至28日登台參加「G!POP流行音樂節」的她，最近被網友翻出過去在球場上應援的影片，不過畫面曝光後卻遭外界質疑整型。

▲啦啦隊。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

▲李珠珢被讚美得像AI。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

透過網友在TikTok分享的影片可見到，李珠珢身穿紅白配色的無袖隊服，胸前還搭配簡單的項鍊，她把瀏海夾成旁分造型，將額頭完全露出，再將長髮綁成側邊馬尾。正在與旁人交談的她，不時露出有點困惑和驚訝的表情。然而，畫面中李珠珢的眼睛不如現在大，鼻子沒有這麼挺，臉蛋更是相對圓潤，因此影片曝光後，掀起外界討論她整型的可能性。

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▲啦啦隊。（圖／翻攝自TikTok／im.beautiful.girl1）

▲李珠珢昔日應援的畫面被網友翻出。（圖／翻攝自TikTok／im.beautiful.girl1）

此外，富邦悍將於7月27日至28日在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」，特別邀請到南韓職棒起亞虎隊的6位啦啦隊女神來台參與，其中，憑著170公分高挑身材、擁有「美到像AI」封號的19歲新星李珠珢也確定來台，將和富邦悍將的啦啦隊Fubon Angels一同為球賽加油，屆時她是否會在球場上重現經典三振舞，將引起球迷高度關注及期待。

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李珠珢, 啦啦隊, 韓國

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