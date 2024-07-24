記者蔡琛儀／台北報導

從網路發跡的余秀娟2021年以歌曲〈我該如何忘了你〉在網路平台創下近1億4千萬超高點閱後，近日再度推出台語新歌〈可恨的負心郎〉，余秀娟坦言收到新歌時，內心很掙扎，但感謝製作人廖偉志給她機會，讓她唱出內心的不平，也療癒大半的心情。然而，新歌推出近半個月，她仍沒勇氣聽，怕再想起那段不堪回首的過往。

▲製作人廖偉志為余秀娟打造新歌〈可恨的負心郎〉。（圖／百福娛樂提供）

余秀娟自江蕙盃全國歌唱大賽總冠軍脫穎而出，她表示從小因為父親喜歡日本演歌，因而成為她的歌唱啟蒙老師。儘管熱愛唱歌，但她嚮往婚姻，並沒有將當歌手當成第一選項，參賽得到冠軍後，婉拒多家唱片公司的邀約，選擇當家庭主婦。

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沒想到後來歷經老公經商失敗，家庭變故而離婚，獨自揹負千萬債務，扶養小孩，這些年來被債主追上門、甚至跟到工作場所等等，她表示自己一路走來被經濟與養兒重擔追著跑，完全沒有多餘時間哭訴與抱怨，只有勇敢堅強才能走下去。相隔15年後參加天良百福金凰獎亞洲歌唱大賽勇奪總冠軍，再度接軌最愛的歌唱。

▲廖偉志、余秀娟曾合作〈我該如何忘了你〉在網路平台創下近1億4千萬超高點閱。（圖／百福娛樂提供）

余秀娟分享，目前小孩就學中且都乖巧懂事，工作空檔享受唱歌，對於能再圓夢，至今想來仍覺得在夢中，經常告訴自己要緊握著珍惜當下。對於粉絲敲碗何時推出實體專輯與個唱，余秀娟開心透露兩個都在進行中，年底都將一次實現。