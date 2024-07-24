ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾唱紅1.4億神曲　余秀娟離婚老公落跑「放她獨扛千萬債務」慘況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

從網路發跡的余秀娟2021年以歌曲〈我該如何忘了你〉在網路平台創下近1億4千萬超高點閱後，近日再度推出台語新歌〈可恨的負心郎〉，余秀娟坦言收到新歌時，內心很掙扎，但感謝製作人廖偉志給她機會，讓她唱出內心的不平，也療癒大半的心情。然而，新歌推出近半個月，她仍沒勇氣聽，怕再想起那段不堪回首的過往。

▲▼金牌製作人廖偉志為余秀娟打造新歌〈可恨的負心郎〉 。（圖／百福娛樂提供）

▲製作人廖偉志為余秀娟打造新歌〈可恨的負心郎〉。（圖／百福娛樂提供）

余秀娟自江蕙盃全國歌唱大賽總冠軍脫穎而出，她表示從小因為父親喜歡日本演歌，因而成為她的歌唱啟蒙老師。儘管熱愛唱歌，但她嚮往婚姻，並沒有將當歌手當成第一選項，參賽得到冠軍後，婉拒多家唱片公司的邀約，選擇當家庭主婦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到後來歷經老公經商失敗，家庭變故而離婚，獨自揹負千萬債務，扶養小孩，這些年來被債主追上門、甚至跟到工作場所等等，她表示自己一路走來被經濟與養兒重擔追著跑，完全沒有多餘時間哭訴與抱怨，只有勇敢堅強才能走下去。相隔15年後參加天良百福金凰獎亞洲歌唱大賽勇奪總冠軍，再度接軌最愛的歌唱。

▲▼金牌製作人廖偉志為余秀娟打造新歌〈可恨的負心郎〉 。（圖／百福娛樂提供）

▲廖偉志、余秀娟曾合作〈我該如何忘了你〉在網路平台創下近1億4千萬超高點閱。（圖／百福娛樂提供）

余秀娟分享，目前小孩就學中且都乖巧懂事，工作空檔享受唱歌，對於能再圓夢，至今想來仍覺得在夢中，經常告訴自己要緊握著珍惜當下。對於粉絲敲碗何時推出實體專輯與個唱，余秀娟開心透露兩個都在進行中，年底都將一次實現。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

推薦閱讀

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」　揭台日最大差異

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」　揭台日最大差異

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

陸網出征小S女兒Lily！「廣告被大動作下架」　只因1年前脫口一句話

陸網出征小S女兒Lily！「廣告被大動作下架」　只因1年前脫口一句話

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」　揭台日最大差異

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

余秀娟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 颱風天為什麼必吃泡麵？柯震東PO文求解　網狂刷一排揭原因：是回憶
  2. 颱風天也要性感寵粉　雙囍開擇偶條件要會打波
  3. 八點檔遇颱風假怎辦？　民視「連放2天」許仁杰賣場拍戲順便補貨
  4. 曾唱紅1.4億神曲　女歌手離婚老公落跑「放她獨扛千萬債務」慘況曝光
  5. 孫燕姿「台上突爆汗顫抖」！　體況亮紅燈還掛急診：努力全歸零
  6. 劉曉憶一年沒有戲拍！　48歲「不談感情」原因曝光
  7. 李詠嫻全家人遊摩洛哥 衣袖急絞進沙灘車手臂差點不保
  8. 下大雨錄外景！王仁甫見闖關在溪流旁邊驚呼「非常不妙」　狼狽畫面曝
  9. 超猛！幻藍小熊登南韓實境秀　驚見SJ、iKON「4超大咖韓星」助陣
  10. 泰國BL「茶瓶CP」要來台灣了！　190cm職業籃球員帥臉迷翻網

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366