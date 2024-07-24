超猛！幻藍小熊登南韓實境秀　驚見SJ、iKON「4超大咖韓星」助陣

記者蔡琛儀／台北報導

女團GENBLUE幻藍小熊赴韓集訓半年，出道過程被記錄在實境秀《加一點，出道魔法配方》，該節目由幻藍小熊的經紀公司天空娛樂與韓國電視台SBS Medianet合作製作，包括Super Junior的利特、KARA的許齡智、金在煥和iKON的宋允亨也現身相挺，給予她們寶貴的建議和鼓勵。

▲女團幻藍小熊在南韓集訓中。（圖／天空娛樂提供）

在實境秀中，利特強調團員間的溝通重要性，並鼓勵她們在遇到問題時勇於表達自己的想法，「有需要吵架的事情發生的話，一定要吵架。」讓團長XXIN深獲啟發，「利特前輩的話讓我深感團員間的溝通很重要，他還提醒我們，在想聽到成員們的心聲之前，要先把自己的心聲講出來讓他們知道。如今我也試著用利特前輩交給我的方法，嘗試著知道妹妹們的感受。」

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▲幻藍小熊的真人實境秀中，Super Junior利特現身相挺。（圖／天空娛樂提供）

而KARA「忙內」許齡智則鼓勵女孩們相信自己，同樣是團中忙內的Nico説：「許齡智前輩的話讓我更有信心面對未來，讓我覺得不要怕犯錯，勇敢去嘗試不要怕，也不要放棄，放膽地去闖闖看！」曾是男團WANNA ONE主唱的金在煥及iKON的宋允亨則分享當練習生的生存之道，讓團員中的創作擔當許媛媛表示：「以前就知道金在奐前輩很擅長吉他，唱歌和跳舞都很有實力，所以很期待見面，見到面相處後聽到前輩分享他當練習生的故事，更讓我覺得要再多加油，學習他的精神，向他看齊！」

▲▼幻藍小熊的真人實境秀中，KARA許齡智（上起）、iKON宋允亨、金在煥現身相挺。（圖／天空娛樂提供）

而Ayeon（阿勇）更視兩位男神為榜樣，「以後做歌手的時候，如果遇到困難，我會想著前輩力爭上游的拚勁，以及他們給我的建議，努力去克服的！」幻藍小熊也表示，她們將會將前輩們的建議銘記在心，並將其作為精神座右銘，也表示，透過實境秀的錄製，表達能力和韓語能力都有了顯著的提升。