正妹女歌手「牙套妹⭢ 4700萬流量女神」　新身份曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

創作女歌手163braces在YouTube總點擊超過4700萬，她去年發行了首張個人全創作EP《filter》，近日為六都電競活動量身打造主題曲〈黎明〉。該曲詞、曲、製作均由163braces一手包辦，163braces表示，製作人的工作難度很高，需要照顧許多細節，並感謝整個工作團隊的包容與扶持。

▲創作歌手163braces。（圖／形上娛樂提供）

熱愛電玩的163braces說：「平常大多玩手遊類型，以團體遊戲為主。像激鬥峽谷跟荒野亂鬥，雖然我都沒有很強，不過跟大家一起熬夜爬分的感覺很開心。」也提到畢業後大家越來越忙，「比較沒有時間和知心好友們見面聊天，但大家工作完可以花個一小時在『峽谷』相見，好像就如同在校時，大家有一起完成一些事的感覺。」

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喜愛手遊、動漫等二次元文化的163braces，原本即為日本繪師DEPPA的超級粉絲。這次在寫完〈黎明〉的demo後，163braces馬上親自聯絡DEPPA，希望對方能為這次的單曲設計封面，DEPPA也一口爽快答應，以163braces的形象畫出這次的單曲封面。

▲163braces在YouTube上創造超過4700萬點擊。（圖／形上娛樂提供）

巧的是「 DEPPA」其實是日文「暴牙」的意思，而163braces中的「braces」則是牙套，是她以前戴牙套時被取的綽號，她笑說：「兩人都是牙齒相關的名字很有緣分呢！也期待未來有機會到日本演出，邀請他來現場聽這首歌，也想和DEPPA面對面聊一聊！」