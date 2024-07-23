鮪魚萬安演習「搭陌生人便車趕工作」！　感動還原過程：最棒的天使

記者王靖淳／綜合報導

女星鮪魚（徐瑋吟）平時會在社群記錄生活，今（23）日她就在IG限動發文分享，下午她原定要在「萬安47號演習」開始前趕往工作現場，但是卻遲遲攔不到計程車，直到後來出現一位熱心民眾載她一程，才讓她順利趕上工作。為此，她在文中附上與這位好心人的合照，感動表示：「謝謝天使般的你，是我遇過最棒的天使！」

▲鮪魚平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

鮪魚提到，自己從中午12時55分開始用手機叫車，因為下午1時30分是萬安演習，但她連叫了5分鐘都沒有叫到車，迫不得已只好在路邊攔計程車。然而，由於演習即將開始，計程車司機拒絕載她，讓她焦急地在路邊徘徊，甚至一度快要哭出來，因為如果演習開始，她就得等到2時才能繼續往工作地點移動。

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鮪魚透露，就在她即將陷入絕望之際，一輛車停在她身邊並搖下車窗，當下她毫不猶豫地上前請求幫助，儘管當時已經無法顧及安全及顏面問題。幸運的是，對方被她的焦急所打動，決定載她一程。為此，鮪魚感激地表示：「你絕對是天使，上天派來救我的，我發誓我急到快哭。」短短6分鐘的路程，讓她內心充滿感動。

▲鮪魚發文分享自己遇到善心人。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

為了表達感謝，鮪魚在下車前與這位好心人合照，並請對方私訊她的IG，希望工作結束後能夠找機會答謝他。然而，事後鮪魚卻收到對方姊姊的訊息，進而得知他沒有IG帳號。鮪魚表示，這位無名藥檢師在她急需幫助的時刻，毫不猶豫地伸出援手，讓她得以順利趕上工作，形容對方是是她遇過最棒的天使。

最後，鮪魚提到，雖然對方沒有IG，但她還是決定要通過限時動態分享善舉，同時也在文末向廣大的粉絲和網友們求助，邀請大家一起幫忙出主意，看看她該如何感謝這位善良的藥檢師。