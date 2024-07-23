ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

杜汶澤定居台灣4年胖了4kg ！　新戲罕見「演反派」最大困難曝光

記者黃庠棻／台北報導

耗資2.3億元製作費，台灣詩選劇集重磅大戲《零日攻擊ZERO DAY》今（23）日舉辦記者會，包含杜汶澤、連俞涵、莊凱勛、李杏、藍葦華、陳好、游安順、鄧九雲、許時豪、孫沁岳、任敏嫻、洪群鈞、謝章穎、陳文彬、鄭有傑等華麗卡司都共同出席，連日劇男神高橋一生都來台參與。

▲《零日攻擊》高橋一生。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《零日攻擊》舉辦記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

杜汶澤近年來長居台灣，2022年已經取得身分證，透露自己住台灣4年間胖了10公斤，這一次在劇中化身知名網紅「強哥」，善於利用網路力量煽動年輕人，但檯面上與私底下卻有著不同目的，是貫穿全劇的關鍵角色之一。他在記者會上談到自己的角色，搞笑表示「難度很低，在香港已經看過很多這種人了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《零日攻擊ZERO DAY》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《零日攻擊》杜汶澤貫穿整部劇。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，杜汶澤在接演《零日攻擊》前，已有6年沒有推出戲劇作品，這一次難得演反派覺得相當開心，表示「很少有機會演反派，可能大家都覺得我演喜劇居多」，坦言自己在演出上沒有難度，更沒有為戲減肥，對他來說這個角色算是相當輕鬆的。

▲杜汶澤。（圖／記者黃庠棻攝）

▲杜汶澤罕見演反派。（圖／記者黃庠棻攝）

被問到《零日攻擊》的角色「強哥」，杜汶澤坦言最大的問題就是「語言」，因為國語算是他的第三語言，加上角色又是個很會講話的人，讓他在念台詞上吃足了苦頭，笑言「可能上輩子得罪製作人了」，回應依舊保持一貫幽默作風。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

推薦閱讀

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

杜汶澤, 零日攻擊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曹佑寧不甩禁愛令！帶女友「全壘打牆後」調情　婁峻碩慘被當工具人
  2. Terry欺騙老婆「公開差點帶到棺材的事」！　羅美玲聽完秒變臉全場尷尬
  3. 無名女神「小予」揭曉寶寶性別！　老公戳破氣球真實反應被拍
  4. 林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己
  5. 林莎罕見剪短瀏海「撞臉閨蜜元元」！　妹妹頭網讚爆：根本高中生
  6. 杜汶澤定居台灣4年胖了4kg ！　新戲罕見「演反派」最大困難曝光
  7. 全球破百億收聽！亞裔才子keshi重返台北　明年3月林口開唱
  8. 直擊／高橋一生首度演台劇！　現身「撂中文」在台北市散步無人理
  9. 王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服
  10. NANA掰了招牌長髮！網驚：這髮型不小心變歐巴桑

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366