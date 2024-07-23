杜汶澤定居台灣4年胖了4kg ！　新戲罕見「演反派」最大困難曝光

記者黃庠棻／台北報導

耗資2.3億元製作費，台灣詩選劇集重磅大戲《零日攻擊ZERO DAY》今（23）日舉辦記者會，包含杜汶澤、連俞涵、莊凱勛、李杏、藍葦華、陳好、游安順、鄧九雲、許時豪、孫沁岳、任敏嫻、洪群鈞、謝章穎、陳文彬、鄭有傑等華麗卡司都共同出席，連日劇男神高橋一生都來台參與。

▲《零日攻擊》舉辦記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

杜汶澤近年來長居台灣，2022年已經取得身分證，透露自己住台灣4年間胖了10公斤，這一次在劇中化身知名網紅「強哥」，善於利用網路力量煽動年輕人，但檯面上與私底下卻有著不同目的，是貫穿全劇的關鍵角色之一。他在記者會上談到自己的角色，搞笑表示「難度很低，在香港已經看過很多這種人了」。

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▲《零日攻擊》杜汶澤貫穿整部劇。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，杜汶澤在接演《零日攻擊》前，已有6年沒有推出戲劇作品，這一次難得演反派覺得相當開心，表示「很少有機會演反派，可能大家都覺得我演喜劇居多」，坦言自己在演出上沒有難度，更沒有為戲減肥，對他來說這個角色算是相當輕鬆的。

▲杜汶澤罕見演反派。（圖／記者黃庠棻攝）

被問到《零日攻擊》的角色「強哥」，杜汶澤坦言最大的問題就是「語言」，因為國語算是他的第三語言，加上角色又是個很會講話的人，讓他在念台詞上吃足了苦頭，笑言「可能上輩子得罪製作人了」，回應依舊保持一貫幽默作風。