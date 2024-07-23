全球破百億收聽！亞裔才子keshi重返台北　明年3月林口開唱

記者蕭采薇／台北報導

突破110億次收聽天量的超氣亞裔創作才子keshi（凱西），正式宣佈將帶著世界巡迴《keshi: REQUIEM TOUR IN TAIPEI》，明年3月二度台北開唱。巡迴還沒開跑，keshi就先破紀錄，不止是生涯首度挑戰「體育館」等級巡迴，新單曲《Say》在24小時內收聽破百萬，飆下出道以來最快紀錄。

▲亞裔才子keshi，明年三月將重返台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

出生於美國休士頓的keshi，在12歲那年，因從爺爺那邊獲得一把吉他，並開始自學自彈，極具天賦的才華就此綻放，無師自通地將R&B、Hip Hop、Lo-Fi等風格融入創作之中，長大後曾擔任了兩年的護理師，但對於音樂念念不忘的keshi依舊不定時把自己的創作上傳至SoundCloud逐漸打開了知名度，迅速累積一票死忠歌迷。

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2022年發行首張專輯《GABRIEL》獲得嚴苛樂評肯定，一發行告示牌馬上冊封「必聽新聲」還驚創當年「首週銷售最快的首張專輯」紀錄，接著被漫威邀請製作電影《尚氣與十環傳奇》電影原聲帶，而keshi帥氣樣貌與超凡潮流敏銳度受到各大品牌爭相邀約，在競爭激烈的樂壇中，塑造出獨樹一幟的個人品牌形象。

▲keshi在競爭激烈的樂壇中，塑造出獨樹一幟的個人形象。（圖／Live Nation Taiwan提供）

正式公布新巡迴《keshi: REQUIEM TOUR IN TAIPEI》的keshi感性的說「當我埋頭創作音樂時，我忽略了那些能讓人舞動的歌曲，我還記得在巡迴上很渴望唱著可以讓大家邊聽邊搖擺的節奏感歌曲，新作品就是如此。」

《keshi: REQUIEM TOUR IN TAIPEI》亞洲場次將於明年二月橫濱開跑，唱遍香港、雅加達、吉隆坡、曼谷、首爾、馬尼拉、新加坡以及3月28日台北壓軸，將於國立體育大學綜合體育館開唱。