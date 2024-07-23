AV女優租房子遭拒！　她揭「殘酷現實」暗黑界女神租屋價碼全曝光

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV女優的待遇與工作現狀，時常成為外界關注焦點。過去曾是AV女優的女作家高梨亞妖（たかなし亜妖），出道2年後引退，且轉行成為網路作家，並為AV作品擔任編劇，近日在專欄揭露，AV女優其實很難租到房子。

▲高梨亞妖（たかなし亜妖）曾出道拍AV，2年半引退，現在是作家。（圖／翻攝自X）

高梨亞妖年紀約27歲，2016年出道拍AV，僅維持2年半就引退，目前以撰文工作為主。有關AV女優給外界高收入、住東京都的豪宅等等印象，對此她表示，AV女優大多住在東京，比較有名的會在東京都心租房，原因是前往片場很方便。

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AV女優若是住在新宿、澀谷、世田谷以及港區，對於片商或經紀公司來說，接送比較方便。更有預算低的片商，為了節省送女優回家的計程車費，選擇演員時會找「能夠搭晚班電車回去」的人。有關租金，AV女優的確大多住在月租10萬日幣以上（約台幣2.2萬元）的房子，人氣爆高的AV女優會住在六本木、中目黑，租金就會超過20萬日幣（約台幣4.4萬元）。

並非每位AV女優都愛住東京都中心。由於同業人士也大多住在同一區，甚至同棟樓，AV女優為了公與私完全分開，也會選擇住郊外。

▲高梨亞妖表示，AV女優都住租金超過10萬日幣的房子，離片場近。（圖／翻攝自X）

此外，高梨亞妖透露，AV女優和從事夜生活工作的人一樣，租屋時很難通過審查。AV女優拍片的內容都是成人取向，用經紀公司的名號租房也很難，因此會在從事別的工作，或是透過經紀公司的子公司名義租屋，過程其實極為困難。