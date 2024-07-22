陶晶瑩愛女赴美留學遭歧視！　陷憂鬱曾想放棄「轉念做好自己」重新再出發

記者孟育民／台北報導

偉忠在中廣「欸！我說到哪裡了？」專訪陶晶瑩與李李仁今年十八歲的愛女荳荳，「星媽」陪著進錄音間，但王偉忠嚴禁她發出聲音，陶晶瑩破天荒成為最安靜的背後靈，廣播聽眾雖然看不到，但YouTube觀眾可以發現陶子不斷用各種表情、動作提醒女兒，現場爆笑不斷。王偉忠問荳荳，外界「傳說」李李仁在家裡比較弱勢，是不是真的？荳荳笑回：「可以先聽聽『傳說』是什麼嗎？」機智又自然的反應，讓王偉忠直誇這孩子真有意思！

▲荳荳上王偉忠廣播節目。（圖／中廣提供）

荳荳過去迷上籃球，甚至為了打球主動要求到美國讀高中，好鋪路進入WNBA，真到美國加入高中校隊練習後，徹底認清職業夢就是個走不下去的死巷。她說，如果不去試，就永遠不知道到底是不是真的這麼難！而且球隊裡只有她一個亞洲人，歧視曾經讓她差點憂鬱，後來學著改變心態，知道對方有敵意，但她自己沒做錯事，就秉持信念做好自己，逐漸找回自信。後來換個學校重新出發，也從美式教育學到該怎麼主動、積極表現自己，她覺得這是跟台灣教育體系最大的不同。

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王偉忠說，荳荳才18歲，能有這麼深刻的成長與體會，而且談吐從容有料，看得出來爸媽花了很多時間陪伴與教育，而她今年在「瘋陶秀」裡開唱，獨特又有魅力的嗓音以及動人的創作，讓觀眾留下深刻印象。荳荳笑說小時候爸媽逼她學鋼琴，她非常不情願，陶子透露，荳荳甚至曾經故意尿尿在鋼琴上表示抗議！

後來荳荳在迷惘中聽到Twice的歌，覺得有「續命」的功效，逐漸找回生命力量，因為想自彈自唱Twice才開始學吉他，經過長時間學習與努力，目前音樂已經取代籃球成為她的生命核心，會在美國繼續讀大學，也申請上喜歡的科系，很希望有朝一日能夠站上舞台、成為巨星，透過她的表演讓觀眾覺得人生有希望。