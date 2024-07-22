陶晶瑩突宣布「暫別台北」！　感性吐不捨：謝謝一切的美好

記者王靖淳／綜合報導

女星陶晶瑩和老公李李仁婚後育有女兒「荳荳」、兒子「小龍」，夫妻倆為支持愛女的籃球夢，在2021年親自陪同遠赴加州讀高中，日前更為了參加畢業典禮而特地飛美國。最近荳荳回台放暑假，不久前還陪爸爸參加台北電影節頒獎典禮，不過陶晶瑩今（22）日卻在社群發文寫下，「即將飛行的凌晨，我的暑假結束了」，暗示又將與家人分離。

▲陶晶瑩會在社群分享家庭日常。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

陶晶瑩提到，她和女兒一起前往安靜的店面，享受微風拂面的夜晚，「滿月微暈的夜風、吹著我們的不捨。」她詳細寫下自己和荳荳在便利商店內的點餐情景，她選了茶葉蛋和氣泡水，女兒則選了海鮮焗烤飯，同時也形容，彼此的互動就像在家客廳般自在，慢慢地聊著天，享受彼此的陪伴。

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▲李李仁、陶晶瑩在社群寫下心情。（圖／翻攝自Threads／leeleezen）



最後，陶晶瑩感謝這段暑假的美好，雖然台北的暑氣依然熱烈，但她的暑假已經結束。此外，李李仁也有感而發地在社群發文，坦言自己小時候很喜歡坐飛機，但隨著年紀增長，這幾年他對飛行的感受發生了改變，「飛行就是要分離！」雖然這種分離讓他感到不快，但他也明白，分離是為了下次的相聚，因此他自我勉勵及向大家呼籲，要珍惜當下的生活。

▲陶晶瑩發文透露即將在凌晨飛行。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

【陶晶瑩臉書全文】

暫別台北、暫別狗勾、暫別我們的便利商店⋯⋯在即將飛行的凌晨，我和女兒前往安靜的店面，滿月微暈的夜風、吹著我們的不捨；我點了茶葉蛋和氣泡水、女兒選了海鮮焗烤飯，然後像在自己家的客廳一樣、慢慢聊天。雖然暑氣依舊熱烈，但是我的暑假結束了～～謝謝一切的美好

【李李仁臉書全文】

小時候我記得很喜歡坐飛機！

但這幾年很不喜歡，因為飛行就是要分離！

分離是為了下次的相聚！

我們都要好好的！

好好吃飯、好好睡覺！

好好過每一天！