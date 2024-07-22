蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，他拍片透露對方利用AB合約詐財8位數，事後也會在社群用「AB」自嘲或是諷刺蘿拉。今（22）日他在頻道上傳影片，透露自己和老婆二伯替蘿拉整理辦公室以及員工宿舍，並將對方的私人物品打包後寄回老家，且表示運費他自行吸收。影片曝光後不久，立即掀起網友討論。

▲蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎在影片中坦言，因為不希望蘿拉再進辦公室，所以替她整理囤積的私人物品。透過影片可見到，他準備了好幾個大袋子，把物品通通裝進袋中，用來證明他們沒有亂動對方的東西。蔡阿嘎在一邊打包的過程中發現，愛馬仕紙袋、壓在電腦桌墊底下、消失許久的合約，被遺忘的報價單、以及用他名義去跟廠商索討的公關品。為此，他忍不住酸蘿拉：「跟廠商要一堆公關品，結果也沒去做公關，不知道在幹嘛？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎在蘿拉辦公室發現合約以及公關品。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

蔡阿嘎透露，當初因為知道蘿拉的東西很多，所以才在辦公室多放幾個櫃子給她。他表示，這些被對方用過的傢俱，自己會找清潔隊來回收掉，「不吉利的東西，我們就不要留了。」當蔡阿嘎在整理蘿拉的辦公桌以及抽屜時發現，過期的餅乾以及好幾個香火袋。為此，他直言「過期！難怪不乖」、「一堆香火袋在抽屜，這樣有在尊重？」後來他看到自己送蘿拉的「招財進寶」公仔時，更直接諷刺地說：「不知道招到誰的財，進誰的寶？」

▲蔡阿嘎幫蘿拉打包辦公室雜物。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）