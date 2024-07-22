ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

記者蔡宜芳／綜合報導

知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」19日被謝姓前女友（Velia）指控性侵、恐嚇、傷害等罪，目前案件已經進入司法程序。雖然詹姆士在第一時間否認性侵，但Velia 21日又PO出警察登門的影片，表示自己曾被詹姆士施暴。

▲▼YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」。（圖／翻攝自詹姆士IG、資料照／記者黃哲民攝）

▲詹姆士被前女友控告性侵、傷害等罪名。（圖／翻攝自詹姆士IG、資料照／記者黃哲民攝）

Velia在貼文中表示，她和詹姆士2023年9月22日在沙發上看電影時，自己的手鍊不小心刮到了詹姆士的肚子，雖然她立即道歉並關心對方的傷勢，但詹姆士警告她立刻取下手鍊，她拒絕後，男方暴力扯斷她的手鍊，「而後他開始掐我脖子導致我的脖子瘀青，因為聲音過於大引來鄰居關心，所以王天傑先生就叫我閉嘴上前開門打發鄰居。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Velia透露，她趁著詹姆士開門，大喊要鄰居叫警察來，「隨後王天傑先生聽到以後，立刻關上門，把我拖行到房間繼續對我施暴。」痛苦的她躺在沙發上，哀求男方帶自己去醫院，但詹姆士卻對此置之不理，直到警察上門，才願意帶她去醫院。

▲▼YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」。（圖／翻攝自Velia IG）

▲▼Velia曝光警察登門拜訪的影片。（圖／翻攝自Velia IG）

▲▼YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」。（圖／翻攝自Velia IG）

影片中，可以看到警方有詢問Velia是否要去警察局，但Velia表示，因為自己聽不懂越南話，無法順利和警察溝通，最後詹姆士直接做主說：「她說她要去醫院，但是她不需要去警察局。」

▲▼YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」。（圖／翻攝自Velia IG）

▲▼詹姆士向警方表示女友不需要去警局。（圖／翻攝自Velia IG）

▲▼YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」。（圖／翻攝自Velia IG）

影片曝光後，有網友對Velia表示心疼，但也有人質疑她為何要錄音、為何被施暴後還繼續跟詹姆士交往。對此，Velia 22日也針對網友的疑問一一做出回應。

Velia表示，她之所以在第一次被施暴後沒有報案，是因為自己很錯愕、不敢相信對方是這樣的人，加上自己還愛男方，所以選擇原諒。至於為何分手後才提起刑事告訴，她表示：「我跟王先生分手後，不論是生理或是心理上都受到極大的創傷，當時三月份我人飛到美國療傷，我尋求心理醫師的協助，並蒐集、整理王先生犯罪的相關證據，等回到台灣跟律師討論完案情後，就正式提起告訴。」

Velia也指出，詹姆士不僅施暴，還在分手時間上撒謊。她表示，她與對方是在今年3月分手，但詹姆士卻在訪談中說是在去年12月分手，「他公然說謊，或許是想要迴避掉他在今年2月底還有對我施暴的事實，但也更加證明王先生的言論不可信。」

Velia透露，她的律師在19日召開記者會前的15分鐘，接到了詹姆士委任律師打來的電話，表示想要私下和解，「我當下直接拒絕。在此嚴正呼籲：如果王天傑先生繼續否認犯行，我會公開提出明確且強力的證據讓大眾知道他的真面目。」她也強調，因為對方否認犯罪，所以自己不會接受道歉，「若後續我有得到任何的賠償金或和解金，我也會全數交由公正的第三方（律師）全款捐給給弱勢團體或家扶機構。」

此前，詹姆士於19日曾發文回應：「本人之前和謝小姐確實為情侶關係，但分手過程不是很愉快，雙方當時也有激烈爭吵。但本人絕無對她做出性侵所指涉的違法行為。」表示會配合司法調查。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

推薦閱讀

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」！男駕駛真面目全被拍 感情現況曝

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」！男駕駛真面目全被拍 感情現況曝

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

胎兒27週突沒心跳！阿虎淚揭心聲「為何是我」　老婆第2次流產聽噩耗哭了

胎兒27週突沒心跳！阿虎淚揭心聲「為何是我」　老婆第2次流產聽噩耗哭了

歐陽娜娜爆熱戀大陸樂團鼓手！「羅馬甜蜜約會」　情侶定情物被挖出

歐陽娜娜爆熱戀大陸樂團鼓手！「羅馬甜蜜約會」　情侶定情物被挖出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」！男駕駛真面目全被拍 感情現況曝

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

型男機長詹姆士, 詹姆士, 型男機長瘋狂詹姆士, 王天傑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王瞳開唱落淚憶艾成！　美好回憶曝光：很掛念孩子們
  2. YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解
  3. 麥當勞女神18歲嫩照流出！　焦凡凡燦笑說故事被拍
  4. AV女優本鄉愛加拿大旅遊出意外！遭陌生人尾隨回家　驚恐過程曝光
  5. 百萬包養AV女優？星乃莉子親打槍「我賺更多」　私訊狂收詭異訊息
  6. 八弟cos戴資穎！裝扮神複製喊：我是環保戴　畫面曝光網笑瘋
  7. 演唱會才秒殺！楊乃文現身台南開唱　聊「這話題」停不下來：講最多話的一次
  8. Energy演唱會剩不到5天！　牛奶「身體狀況出現異常」：不要開玩笑
  9. YTR反骨語謙公開寶寶性別！　迪士尼合體尪捧孕肚放閃
  10. 《我的婆婆》導演客串八點檔！　接演關鍵竟在「張書偉婚禮」

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366