YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

記者蔡宜芳／綜合報導

知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」19日被謝姓前女友（Velia）指控性侵、恐嚇、傷害等罪，目前案件已經進入司法程序。雖然詹姆士在第一時間否認性侵，但Velia 21日又PO出警察登門的影片，表示自己曾被詹姆士施暴。

▲詹姆士被前女友控告性侵、傷害等罪名。（圖／翻攝自詹姆士IG、資料照／記者黃哲民攝）

Velia在貼文中表示，她和詹姆士2023年9月22日在沙發上看電影時，自己的手鍊不小心刮到了詹姆士的肚子，雖然她立即道歉並關心對方的傷勢，但詹姆士警告她立刻取下手鍊，她拒絕後，男方暴力扯斷她的手鍊，「而後他開始掐我脖子導致我的脖子瘀青，因為聲音過於大引來鄰居關心，所以王天傑先生就叫我閉嘴上前開門打發鄰居。」

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Velia透露，她趁著詹姆士開門，大喊要鄰居叫警察來，「隨後王天傑先生聽到以後，立刻關上門，把我拖行到房間繼續對我施暴。」痛苦的她躺在沙發上，哀求男方帶自己去醫院，但詹姆士卻對此置之不理，直到警察上門，才願意帶她去醫院。

▲▼Velia曝光警察登門拜訪的影片。（圖／翻攝自Velia IG）

影片中，可以看到警方有詢問Velia是否要去警察局，但Velia表示，因為自己聽不懂越南話，無法順利和警察溝通，最後詹姆士直接做主說：「她說她要去醫院，但是她不需要去警察局。」

▲▼詹姆士向警方表示女友不需要去警局。（圖／翻攝自Velia IG）

影片曝光後，有網友對Velia表示心疼，但也有人質疑她為何要錄音、為何被施暴後還繼續跟詹姆士交往。對此，Velia 22日也針對網友的疑問一一做出回應。

Velia表示，她之所以在第一次被施暴後沒有報案，是因為自己很錯愕、不敢相信對方是這樣的人，加上自己還愛男方，所以選擇原諒。至於為何分手後才提起刑事告訴，她表示：「我跟王先生分手後，不論是生理或是心理上都受到極大的創傷，當時三月份我人飛到美國療傷，我尋求心理醫師的協助，並蒐集、整理王先生犯罪的相關證據，等回到台灣跟律師討論完案情後，就正式提起告訴。」

Velia也指出，詹姆士不僅施暴，還在分手時間上撒謊。她表示，她與對方是在今年3月分手，但詹姆士卻在訪談中說是在去年12月分手，「他公然說謊，或許是想要迴避掉他在今年2月底還有對我施暴的事實，但也更加證明王先生的言論不可信。」

Velia透露，她的律師在19日召開記者會前的15分鐘，接到了詹姆士委任律師打來的電話，表示想要私下和解，「我當下直接拒絕。在此嚴正呼籲：如果王天傑先生繼續否認犯行，我會公開提出明確且強力的證據讓大眾知道他的真面目。」她也強調，因為對方否認犯罪，所以自己不會接受道歉，「若後續我有得到任何的賠償金或和解金，我也會全數交由公正的第三方（律師）全款捐給給弱勢團體或家扶機構。」

此前，詹姆士於19日曾發文回應：「本人之前和謝小姐確實為情侶關係，但分手過程不是很愉快，雙方當時也有激烈爭吵。但本人絕無對她做出性侵所指涉的違法行為。」表示會配合司法調查。