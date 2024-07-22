許瑋甯中空搭電梯！一轉身「真實身材全外露」 3.8萬人朝聖讚爆

記者潘慧中／綜合報導

許瑋甯儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活。她21日便在社群網站上傳準備前去健身的電梯自拍照，穿著中空裝的好身材全露，至今已吸引3.8萬人朝聖按讚！

▲許瑋甯穿中空裝出門。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



照片中，可以看到許瑋甯穿著黑色運動背心，「雖然還沒很強壯，但有看到我親愛的手臂肌在茁壯成長吧」，短版中空剪裁讓她一轉身就露出平坦小腹，搭配寬鬆運動褲，更是完美襯托出纖細腰身。

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許瑋甯笑說這是她「運動前還很有態度」的模樣，她站在電梯內自拍，照片事後還經過了復古濾鏡處理，有些褪色的光影增添了一份懷舊感。

▲許瑋甯運動前在電梯內自拍。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



事實上，許瑋甯維持好身材的背後，付出了不少代價，她過去曾透露會執行「過午不食」的計劃，「我每天都在期待早餐…而且我真的吃很多，像今天就吃了鐵板麵、蘿蔔糕、吐司，中午也正常吃，但吃完午餐我就不會再吃東西了。」搭配只吃到6分飽的方式控制飲食，如果餓了就喝水來增添飽足感。

▲許瑋甯維持身材有秘訣。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



此外，許瑋甯現在也以吃得健康為主，盡量以少油少鹽、清淡為主，除了能維持體態，還有助於身體健康。運動方面，她曾透露有空就會騎腳踏車、拉拉筋、做做瑜珈，並在睡前按摩腿部、消水腫，她認為有一套自己喜歡且適合的運動方法、不勉強做劇烈運動、而且要養成習慣，減肥才比較不會有負擔。