阿龔爆遭馨儀嚴厲怒斥！　蘇打綠不忍了親揭內幕

▲ 蘇打綠回應週刊爆料。（圖／緒風有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

蘇打綠日前在《二十年一刻》武漢站演唱會上，賣力地宣傳新專輯《夏／狂熱（蘇打綠版）》，貝斯手馨儀以夏專限定的埃及豔后眼妝出場，團員們在高溫中賣力演出，揮汗如雨，上萬歌迷熱情歡呼，團長阿福開心回應：「今晚被你們的狂熱包圍！」蘇打綠近期除了巡演外，也忙於韋瓦第復刻計畫的製作，四季時間錯亂，團員們搞不清楚錄音室外發生的事情，後知後覺發現自己成為八卦題材。他們與觀眾分享，夏專輯15年前的歌詞，現在看來依舊呼應現今的事件。

身處暴風中心，蘇打綠仍以一貫的溫暖和堅定面對，馨儀感性說道：「有些事情我們沒有回應，大家看看就不要再繼續了，知道自己是誰，知道蘇打綠是誰，這樣就夠了。」青峰更表示：「希望觀眾不只對我們，希望你們對這個世界所有人都是一樣的寬容。」

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蘇打綠也自我調侃，可能八卦週刊擔心他們不太會為專輯做宣傳，每週幫他們杜撰故事，也太呼應夏專輯裡面的歌詞，青峰一度肢體搞笑的躺在升降台上說自己「躺著也中槍」，還置入自己的專輯名稱打趣說道，過去每逢週三就爆料，簡直是「馬拉美的星期三」，觀眾再度笑翻。

此外，團員們也聊到阿龔在意的細節十分特殊，原來週刊指稱馨儀在保母車上怒斥阿龔，雖然當時阿龔重病，仍出現在群組中回應：「我們那幾天明明不是搭保母車，是搭巴士。」整天只回應這一句，為了怕聊天超時，青峰急喊：「差點忘記我們是在開演唱會，以為是辦脫口秀。」

