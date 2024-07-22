直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

記者田暐瑋／綜合報導

林靖恩在李坤城過世後頻傳脫序行為，先前在台中因偷拿他人的外送餐引發爭議。近日又被拍到在公園內與街友們共飲啤酒聊天，其中一名赤膊男子與她互動，還開玩笑稱擔心被她「騎去」，再度引起關注。

▲林靖恩被拍到和街友喝酒。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



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有民眾近日發現林靖恩出現在公園，與4名疑似是街友的中年男子喝酒，將影片PO到「黑色豪門企業」，只見林靖恩身穿黑色短袖與短褲，坐在公園樹下的椅子上，其中1名打著赤膊，另一名白髮男拿出2罐台啤，一罐遞給林靖恩，另一罐給了赤膊男，林靖恩接過後豪邁喝了下去。

▲林靖恩被拍到和街友喝酒。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



赤膊男表示心情不佳，想要喝醉，而林靖恩則是笑著拉開啤酒罐，白髮男調侃赤膊男：「你也是肖想她而已！」赤膊男則趕緊回說：「我還怕被她騎咧！」轉頭要求林靖恩晚上不可以越線，不只如此，還另有民眾拍到她坐在路邊地上抽菸的影片，人身安全令人憂心。

李坤城去年4月因癌離世，而林靖恩在丈夫死後，陸續傳出破壞飯店電視、石桌等脫序行為，昨日又發生她又涉嫌偷走民眾的外送餐點，直接在路邊嗑了起來，結果被警方帶走，警訊後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

▲林靖恩李坤城 。（圖／翻攝林靖恩臉書）

先前林靖恩與李坤城傳出戀情時，林父就與林靖恩關係降到冰點，李坤城過世後，林父數月前與林靖恩和好，也帶林靖恩到醫院戒酒跟戒菸，狀況好轉才離開醫院回家，沒想到不到一個月，林靖恩又傳出涉嫌偷吃其他人的外送餐點，也讓林父相當無奈。