出軌男N大徵兆！《愛的噩夢》公開番外篇　她抓包7年男友偷吃

記者黃庠棻／台北報導

廖明毅導演新片《愛的噩夢》上映後，引發討論熱潮。其中，林艾璇（大元）因飾演小三而遭到不少網友謾罵，沒想到近期導演公開驚喜，在電影播映之後曝光番外篇《第六感》，讓大元在正片裡未現身的男友浮出水面，而角色則由宋柏緯飾演。

▲《愛的噩夢》番外篇《第六感》林艾璇、宋柏緯。（圖／華映娛樂提供）

番外篇中，描述林艾璇和宋柏緯之間的情侶關係變調。她懷疑對方出軌，突然開始健身、換了新內褲、不敢當面接起的莫名來電，讓她忍不住試圖找出證據。導演廖明毅表示《第六感》的拍攝早於《愛的噩夢》正片，兩相對照，更容易跟觀眾溝通故事，大家也更能認識林艾璇這個角色。

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▲《愛的噩夢》番外篇《第六感》林艾璇、宋柏緯。（圖／華映娛樂提供）

大元透露自己對一場「床戲」印象深刻，她趁宋柏緯入睡，偷偷用手翻開他的眼皮，說道「因為我從來沒這樣翻開人家的眼皮，一開始抓不到合適的力道和翻開的距離，導致一直不小心笑場，重複拍了好幾次才成功。這是人生第一次做這件事。」

▲《愛的噩夢》番外篇《第六感》林艾璇、宋柏緯。（圖／華映娛樂提供）

不僅如此，大元因小三角色被入戲網友謾罵，坦言看到比較不理性的批評就會直接滑過去。如今，有了讓角色心境更完整的番外篇，直呼「番外篇讓艾璇這個角色更有故事性和深度，也讓觀眾更了解為何艾璇在電影裡會做出一些在大眾眼裡不是很認同的行為。希望觀眾看完番外篇，更可以同理艾璇，也能體會在愛情裡，其實沒有真的對錯。」

此外，番外篇《第六感》特別場的QA互動十分熱絡，有位女生分享自己與電影有相似遭遇，交往7年的男友行事詭異，洗澡時會把手機帶進去，內褲從寬鬆換成合身的，這些都跟《第六感》很相似，最後這位女生發現對方真的出軌，令現場所有人都相當心疼。