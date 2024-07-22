最新流量密碼！藍心湄登國際時尚雜誌「9天破280萬瀏覽」

記者許逸群／台北報導

藍心湄7月中受國際時尚雜誌《VOGUE》邀請受訪「明星經典穿搭」單元，創9天最速破280萬瀏覽紀錄；同時間，她受邀上「綜藝天王」胡瓜網路節目《下面一位》又助攻節目破10萬訂閱，成了演藝圈新流量密碼。

▲藍心湄登上國際雜誌《VOGUE》。（圖／林炳存提供）

藍心湄出道至今發行21張專輯，每張專輯造型堪稱經典，也是潮流指標，國際時尚雜誌《VOGUE》邀請她七月中上「明星經典穿搭」單元討論歷年造型多變的精采故事。網友看了單元直呼「早該訪問藍心湄了」、「心湄姐真的好有獨特的時尚品味。」

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藍心湄聽到成了各大網路流量心頭好的消息，她說：「我很開心！最主要的是可能因為我太久沒有接受訪問，大家會覺得很新鮮。」但她更謙虛認為，最大功臣是兩個節目的幕後團隊，非常專業。她開心說，「最要謝謝的就是所有觀眾願意又很有耐心地，聽我碎碎唸一些我的過去。」

▲藍心湄成為最新的流量密碼。（圖／林炳存提供）

談到胡瓜網路節目《下面一位》，她語氣超級敬佩，「我到現在還是超級無敵崇拜瓜哥，我很愛他！我崇拜他敬業的精神，我要跟他學的是，他對每個工作和每個節目的熱忱。當然《下面一位》會破十萬的這種訂閱人數，我覺得是最大功臣還是胡瓜。這告訴大家『薑還是老的辣』喔。」

她同時感謝《VOGUE》的年輕人們，「尤其是《VOGUE》把我之前每一張專輯照片都準備得非常豐富，這是我很感動的。還有，現場這些很專業的工作人員都很年輕，有一些可能（當時）都還沒出生，能夠準備這些，我超級感動！」