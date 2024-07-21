誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

記者吳睿慈／新北報導

南韓人氣女星金智媛21日在台灣舉辦粉絲見面會，出道14年以來首度有專場活動，粉絲為她驚喜準備兩個階段的應援，先是舉起手幅「地表最強美女，本來就生得很漂亮」，她在第一階段雖虧觀眾「有點小失敗」，但第二階段的影片與排字應援，讓她當場淚崩，哭到下台整理妝容，感動直呼「沒想到你們會用這樣的方式，讓我哭出來。」全場氣氛感動。

▲金智媛看到應援影片哭出來。（圖／讀者提供）

金智媛為了粉絲見面會活動內容親力親為，從戲劇《三流之路》、《阿斯達年代記》聊到《淚之女王》，對於台下觀眾的要求有求必應，台上氣氛歡樂。直到見面會尾聲時，粉絲進行第二階段應援，大螢幕放出應援影片，寫著粉絲對她的真心告白「不論是哭是笑，希望你遵從自己的內心生活，你對我們來說就像四葉草，給了我們力量，我們也成為你的四葉草，給予你力量」。

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▲▼金智媛看到應援影片哭出來。（圖／讀者提供）



此時，金智媛感動到當場哭出來，直到影片結束後，她轉過頭哽咽「嗚嗚，怎麼辦」，臉上還掛著淚，於是緊急被公司工作人員叫下台整理妝容。花了一點時間，她再次回到舞台上，破涕為笑：「花了一點時間，沒想到我哭了，我剛剛逗你們說手幅應援有點失敗，是因為我以為你們舉錯時間了，我以為是現在才要舉，沒想到，你們用會用這樣的方式，讓我哭出來了。」

▲金智媛哭到下台補妝。（圖／讀者提供）



台下亮起紫色的薰衣草色，二樓位置區還準備了2版的排字應援告白「金智媛，我愛你」，她看到驚訝連連：「你們什麼時候準備了這麼多東西？」主持人Ken開玩笑回答「從昨天凌晨就開始彩排了」，天真的她信以為真，主持人Ken才急忙解釋「開玩笑的」。

▲金智媛見面會圓滿結束。（圖／COME ON JKSSP提供）



金智媛感性告白：「原本見面會應該是我要給大家愉快的時間，反而是我獲得滿滿的愛再回去，很感動又感謝。」最後獻唱歌曲〈Only〉，並約定待會歡送的時候見，見面會結束後，她將在場外與粉絲一一歡送，活動圓滿結束。