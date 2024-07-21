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大S狀態被嫌！　兩性專家批「男女差別待遇」嗆酸民：撒泡尿照鏡子

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）日前被目擊到與老公具俊曄，帶著孩子們前往南韓首爾的遊樂園「樂天世界」，目擊照被網友曬在了小紅書上，隨即就衝上了微博熱搜，不少人議論起她的狀態，討論相當兩極，其中不少人評論她狀態已經不如從前。對此，兩性專家欣西亞21日透過臉書打抱不平，喊話酸民「去撒泡尿照照鏡子」。.

▲大S不在意外界對她的評論，只擔心孩子正臉被曝光。（圖／翻攝自微博）

▲大S在南韓旅遊被網友目擊。（圖／翻攝自小紅書）

欣西亞21日於臉書分享了大S在樂天世界被目擊的照片，直言「說真的，我覺得以一個47歲還生過孩子的女人，私底下這樣的打扮認真合理，而且並沒有狀態不佳，頂多就是樸素親民」，並替大S打抱不平回嗆酸民「嘰嘰叫人應該去撒泡尿照照鏡子，看看自己沒裝扮是啥德性」。

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欣西亞認為比起男人，女人的外貌更容易受到社會大眾檢視，感嘆：「男人有錢，就算是禿頭、大肚、腦滿肥，外貌令人不忍卒睹，也不會有人說半句話。」而女性就算有名有錢，出門沒有精緻妝容以及逆齡身材，就會被形容是「老殘窮」、「大嬸」、「歐巴桑」、「黃臉婆」，她直言「那又怎樣？起碼人家有底氣、有氣場，當一個女人身旁有著深愛她的男人，戶頭裡有令人望塵莫及、好幾個億的資產，一直處於幸福時刻」。

▲欣西亞替大S打抱不平。（圖／翻攝欣西亞臉書）

▲欣西亞替大S打抱不平。（圖／翻攝欣西亞臉書）

欣西亞反問酸民「碎嘴的那些人，你們呢？除了滿腹酸水，到底還擁有什麼？」她也分析指出普遍沒錢的人越愛穿金戴銀，越不是明星越愛在晚上上街戴墨鏡，反而是有錢人看外在打扮，會被誤以為是市井小民，她認為「因為她是Somebody，名字足以響徹雲霄，站出來根本不必特意顯擺」。提起大S得知被偷拍只在意孩子的臉有沒有被曝光，也讓她大讚「覺得她美得冒泡、發光」。

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