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嚴淑明遭保險業務詐200萬！　發文控「偽造資料」：因信任二字不幸

記者蔡宜芳／綜合報導

香港「話題女王」嚴淑明近年除了演藝工作，也斜槓跨足醫美圈。她21日在社群控訴自己被保險業務員詐財，損失近港幣50萬元（約新台幣211萬元），目前已經採取法律行動。

▲▼嚴淑明遭保險業務詐200萬！　發文控「偽造資料」：因信任二字不幸。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲嚴淑明21日透露自己被保險業務欺騙。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

嚴淑明21日在社群發文，透露自己被保險業務員遊說購買年金，她和助理在誤導下投保，結果最近才發現該業務員偽造資料，她為此損失將近50萬港幣，「奉勸大家，購買所謂保險年金要一萬個小心，因為『信任』這二字，我好不幸，損失了6位數字！」

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嚴淑明表示，她在事後向保險公司反映，希望能討回公道，然而，對方卻將責任推卸在她們身上，回應說成年人簽了名就代表同意，並未對該業務員問責。

▲▼嚴淑明專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲嚴淑明透露自己損失近港幣50萬元。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

嚴淑明說，她目前已經在律師的陪同下報警，將會全力追究，也向保監局發出控訴，不排除公開整件事的始末，「錢沒了，可以努力工作賺回來，但為免再有人受騙，絕不姑息為了成單而不擇手段的保險從業員！」

▲▼嚴淑明遭保險業務詐200萬！　發文控「偽造資料」：因信任二字不幸。（圖／翻攝自Facebook／嚴淑明 Mandy Yan）

▲嚴淑明表示目前已經報警處理。（圖／翻攝自Facebook／嚴淑明 Mandy Yan）

【嚴淑明全文】

奉勸大家，購買所謂保險年金要一萬個小心，因為「信任」這二字，我好不幸，損失了6位數字！

本人嚴淑明與助手Carry Leung，被AXX安X保險從業員游說買年金，我與助手當時被誤導下投保，因而損失近50萬元，最近先發現對方偽造資料，已向保險公司反映，望討回公道，安X卻將責任推卸在我們身上，回覆指成年人簽了名就代表同意，並未就事件向從業員問責，現僅此公告，我們將會全力追究，不排除公開整件事始末。

由於事件牽涉有人偽造文件資料，經律師陪同下，我與助手已報警處理，並向保監局發出控訴，望公義彰顯。

p.s.錢沒了可以努力工作賺回來，但為免再有人受騙，絕不姑息為了成單而不擇手段的保險從業員！

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