盧學叡罕同框「星光幫」周定緯、潘裕文！　合照勾17年前回憶殺

記者高語璠／綜合報導

歌手盧學叡2007年從《超級星光大道》出道，以第四名的好成績進入演藝圈，之後陸續推出許多代表作，擄獲大眾的喜愛。他昨（20日）參加活動時，剛好遇到也是「星光幫」的周定緯、潘裕文，事後3人開心在後台留下合影，畫面曝光後，瞬間掀起網友們的回憶殺。

▲星光幫成員罕見同框。（圖／翻攝自Instagram／afalianlufic）

透過盧學叡分享出來的照片可見到，他與周定緯、潘裕文久違的合體了，3人因活動的關係齊聚在一起，畫面中，他們緊靠著彼此，露出燦爛笑容比出YA手勢。盧學叡感性表示，「很感動的一個晚上，短暫的相聚、滿滿的回憶。致十七年後的今天還可以一起站在舞台上唱歌的我們。」

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▲潘裕文、周定緯、盧學叡陸續將合照發在社群，掀起網友回憶殺。（圖／翻攝自Instagram／afalianlufic）

周定緯同樣曬出合照，表示能和星光老夥伴們一起唱歌很開心，還說：「時間一瞬間拉回17年前星光幫時期跑通告的感覺。」潘裕文則分享了俏皮Boomerang（動動），在配文寫下耳熟能詳的口號「你現在收看的是，超級星光大道」。

▲《超級星光大道》於2007年播出，許多人參加節目後打開知名度。（圖／翻攝自YouTube／超級星光大道）

合照發布後，立即吸引許多網友朝聖，紛紛表示「我的青春啊」、「謝謝你們，今天好像回到2007一樣」、「星光一班啊啊啊」、「我的17年，一日版限定星光三越」、「謝謝17年後的你們，還願意站在台上唱歌給大家聽，真的好棒好棒」。