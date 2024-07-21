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為爸媽咬牙砸百萬！劉心語籌備3年當老闆「我不會丟臉」

記者許逸群／台北報導

有「最美魚販」之譽的劉心語正式宣佈升格當餐飲老闆！她推出自創的料理品牌，晉升成餐飲老闆。劉心語坦承為了圓夢花了百萬以上老本，歷經3年才磨成劍，目的就是為了要傳承家中滷味、牛肉麵與甜品的好滋味。

▲劉心語砸百萬當老闆。（圖／合名娛樂提供）

▲劉心語砸百萬當老闆。（圖／合名娛樂提供）

劉心語透過電商系統串起販售機制，她坦承的確推了不少戲約與活動，讓經紀人大嘆可惜，不過一點都不後悔，劉心語說：「其實是因為爸爸、媽媽與阿嬤都是廚藝高手，家裡有很多道地又獨家秘方的古早味家常菜，我覺得很值得推薦給更多人品嚐。」

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▲劉心語砸百萬當老闆。（圖／合名娛樂提供）

▲劉心語現場跟大家分享美食。（圖／合名娛樂提供）

她坦言演藝圈是很值得挑戰的領域，但為了製作美食，對她來說「食安」的責任更是重大，所以決定花更多時間在這方面。她表示，比起魚販不同的，是烹調過程除了熱，還有更多的耐心，「光做到『入口即化，是直接在嘴裡融化』這件事，我便要在廚房待超過10小時。」

她咬牙拿出老本百萬闖蕩，連最現實的營收風險，她都有心理準備，但思維透徹的背後，主因是希望自己的決定不讓家人擔心，「從思考到籌備到完成花了3年，中間經歷許多掙扎困難，但最後我選擇勇敢創業，我相信我不會丟臉，我一定會做起來！」

聊到大家最關心的戀愛，她說：「我覺得只有自己才是自己的主人，談戀愛不能勉強，1+1應該有大於2才是最理想談戀愛狀態，大家都要先愛自己。至於現在有人告白嗎？她說，「我個性很直率乾脆，我只會給有好感的人機會，我會把感覺明顯寫在臉上，我不想浪費彼此時間。」

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