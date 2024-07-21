無懼被定型！《八尺門》「印尼看護」雷嘉汭吐心聲：是一種收穫

記者許逸群／台北報導

因飾演《八尺門的辯護人》女主角「印尼看護」爆紅的雷嘉汭，今（21日）以代言人身分出席台北市立動物園的公益活動。多年未到動物園的雷嘉汭，不畏高溫，除了與現場大小朋友互動外，還拉著工作團隊要在收工後好好地逛一下動物園。

▲藝人雷嘉汭出席公益活動。（圖／記者許逸群攝）

提到近況，雷嘉汭透露將開始宣傳新戲《讓我看見你是誰》，特別的是，她在劇中飾演的女主角有越南血統。對於再次飾演東南亞國家的角色，她坦言不擔心被定型，「像這種機會比較少，對我來說是另一種收穫。可能之前的題材比較沒有像是這種，不會擔心，我也演過印度的片。」

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▲《八尺門的辯護人》雷嘉汭扮外籍看護爆紅。（圖／八大提供）

因演印尼看護走紅的雷嘉汭透露，每部戲都有不同困難點，其中《八尺門》飾演印尼人已是她目前遇過最困難的挑戰，「造型幫助我很大。因為在造型上面自己可以說服自己。」新戲中，她飾演越南的新二代，媽媽越南人，對她來說反而沒那麼困難，也很高興能因為角色瞭解更多不同地區的文化。

另外，近期的夯劇《都市懼集》中，雖然她出演的集數還未播出，不過多數內容都已看過，自己也對許瑋甯的「計程車」單元很有感觸，「記者會看到的時候，就跟姐（經紀公司同仁）求饒載我回家！」