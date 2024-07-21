小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」！6月就認有含奶精：增加口感

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber小吳和網紅紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，陸續在台北、桃園和台中等地展店，未料10日被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，引起不少網友留言追問鮮乳品牌。對此，紀卜心噤聲11天後首度回答了！

▲紀卜心首度回應鮮乳品牌。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）



有網友20日在紀卜心的業配貼文下留言追問「十盛是用什麼鮮奶啊」，雖然有人猜測可能會被刪留言，但紀卜心21日早上低調回應了，「台灣鮮奶品牌統一鮮乳唷。」

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▲小吳、紀卜心一起創立的手搖飲店最近引發爭議。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）



事實上，點開十盛的官網便能看到主打的熟成奶茶是以北海道十勝乳源為基底，「特殊工法抽離生乳中水份，保留完整茶香搭上超越牛奶的乳感，完美熟成奶茶就此誕生！」

▲十盛主打的熟成奶茶是以北海道十勝乳源為基底。（圖／翻攝自官網／十盛）



然而，有網友早在5月就提出質疑，官方當時便在臉書解釋，其熟成奶茶都是鮮奶加上熟成生乳調製而成的，「『熟成生乳』使用北海道十勝生乳，裡頭含些許奶精，主要是用來增加口感與滑順度，讓奶茶喝起來更香醇」，坦承生乳裡含有一些奶精。

▲十盛5月曾回答網友的疑問。（圖／翻攝自Facebook／十盛）



事後仍爭議不斷，官方6月還特地發聲明再度澄清，「本公司從未對外宣傳或強調熟成奶茶系列本身為百分之百的純鮮奶茶產品。每杯熟成奶茶系列都是由『熟成生乳』加上『鮮奶』調製而成，其熟成奶茶所使用的『熟成生乳』中含些許奶精。主要是用來增加口感與風味。」

▲十盛6月曾發聲明稿大動作澄清。（圖／翻攝自Facebook／十盛）