布魯斯威利被傳「不認得前妻黛咪摩爾」！　息影2年最新病況曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

69歲的好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），2022年因患上失語症宣告息影，不料隔年再確診額顳葉失智症。日前有知情人士透露他的近況，稱他的病情已發展到「有時認不出前妻黛咪摩爾（Demi Moore）」，並且隨著病況不斷惡化，他的家人也正在接受「即將發生的事」。

▲布魯斯威利、黛咪摩爾離婚後仍保持良好的關係。（圖／翻攝自IG／demimoore）



布魯斯威利1987年與黛咪摩爾結婚，婚後育有3個女兒，雖然2人已在2000年離婚，布魯斯威利也於2009年與現任妻子艾瑪海明（Emma Heming）再婚，並生下2個女兒，不過這對前任夫妻的關係依然相當友好，社群平台上也經常出現2個家庭一起過節的溫馨畫面。然而據外媒《Intouch》報導，有知情人士透露布魯斯威利近期病況惡化，有時候已經不認得熟人，當中甚至包含黛咪摩爾。

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▲布魯斯威利被傳出有時候認不出黛咪摩爾。（圖／翻攝自Instagram／emmahemingwillis）



這名知情人士透露，布魯斯威利目前的狀況「時好時壞」，除了認不出別人的症狀外，他也因為失語症的關係，沒辦法說太多話。知情人士也坦言，布魯斯威利的家人有感於他「不在身邊」的日子可能將要到來，因此正在努力陪伴他度過每個生日和紀念日。