日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行

記者黃翊婷／綜合報導

日本去年6月通過AV新法，但因為規制較為嚴苛，引發業界不滿。台灣AV達人一劍浣春秋表示，現在日本AV片商的企劃比過去保守很多，亂倫、野外、制服都不行，教室也被列為禁語，新生代AV女神宮下玲奈的經紀人也證實有聽到企劃緊縮不能拍的風聲，「拜託，別搞文字獄，也不要對作品題材限制太多啊。」

▲現年21歲的宮下玲奈有「最強怪物女優」之稱。（圖／翻攝自X／宮下玲奈）

一劍浣春秋19日在網站「PLAYNO.1玩樂達人」發文表示，不曉得大家會不會覺得現在的AV片商企劃比過去保守很多，業界人士「レモンハート中島」曾在X發文反映拍攝時遇到的問題，包含女優太幼齒、強迫、亂倫、使用器材限制行動、野外、制服的企劃，通通都不行。

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另一位業界人士「業界の人」也在X發文透露，之後就連「教師」、「先生」和「學校」也成為禁語。一劍浣春秋提到，有片商因此放棄瑜伽教室的企劃，而他實際詢問AV女優宮下玲奈的經紀人，對方證實有聽說企劃緊縮部分作品不能拍的風聲，但片商是否真的受到影響，仍有待進一步觀察。

一劍浣春秋無奈表示，這個狀況似乎有點糟糕，他也忍不住開始思考，未來還有什麼片子可以拍，「拜託，別搞文字獄，也不要對作品題材限制太多啊。」

▼AV女優美谷朱音（下圖1）、寶田萌奈美（下圖2）近期陸續宣布引退。（圖／翻攝自IG／akanemitani0415、寶田萌奈美）