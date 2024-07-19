蔡阿嘎「端AB蛋糕慶生」！　謎之微笑讚團隊：真的很會

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，他拍片透露對方利用AB合約詐財8位數，事後也會在社群用「AB」自嘲或是諷刺蘿拉。即將在21日生日的他，今（19）日在IG秀出與工作室夥伴的合照，透露自己提前收到團隊精心準備的AB蠟燭蛋糕，同時也幽默表示：「果然小孩子才做選擇，AB蛋糕我們都要！」

▲蔡阿嘎提前收到生日祝福。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

蔡阿嘎表示，今天提前收到生日蛋糕，讓他感受到團隊的心意，他在文中特別感謝大家，稱讚工作夥伴「真的很會」。照片中可看到，蔡阿嘎對鏡頭做出瞇眼微笑的表情，手上拿著2款不同口味的蛋糕，站在他身後的除了老婆二伯之外，還有充滿活力和歡笑的團隊成員，他們擺出各種搞怪的表情和姿勢，整體氛圍輕鬆又愉快。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

事實上，蔡阿嘎昨（18）日才在Podcast節目《關我屁事》中，與現任業務窗口耶嫩談論蘿拉過去的惡行。耶嫩爆料，他當初離職時曾列出蘿拉的7項不當行為，其中包括在同事面前公開表示討厭他、買禮物時故意漏掉他，以及常找機會批評他的工作表現。蘿拉甚至說他只會讀書，並稱他的讀書成績全是靠運氣，沒有任何實力。

▲耶嫩（圖右）回鍋蔡阿嘎工作室。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

耶嫩表示，蘿拉常挑蔡阿嘎工作忙或氣氛愉快時提出問題，企圖讓問題模糊過關，還會把自己的工作推給其他同事，若同事不願意接受，她就會生氣甩門、摔手機。此外，耶嫩透露，蘿拉人前人後不同樣，平時會營造照顧同事的好形象，但私下卻是不斷搞小動作，這也成為他當初離職時，不敢揭露蘿拉行為的原因之一。