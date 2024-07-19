蔡阿嘎老婆其實超有料！衣「正面挖洞」掉出上圍 同事臉紅：太辣了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber二伯日前和老公蔡阿嘎說明完解雇員工蘿拉的真相，便重回工作軌道，積極經營個人品牌。近日格外引起討論的是，她轉發了試穿細肩帶背心的Instagram限時動態，才讓粉絲窺見她深藏不露的好身材。

▲二伯其實超有料！（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



照片中，可以看到二伯穿著深藍色上衣，正面挖洞的剪裁，剛好若隱若現出內搭的淺色背心，完美襯托豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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不只這樣，二伯還試穿了黑色款色，由上往下拍的邪惡角度，讓她的超有料上圍全被看光光，連辦公室小編都附上臉紅的符號驚豔直呼：「認識二伯這麼多年最近常常覺得有點陌生，穿細肩帶背心太辣啦！」

▲二伯是蔡阿嘎的老婆。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



事實上，二伯的身高是153公分，生下蔡波能後，一停母奶就創下人生的另一巔峰，50公斤。之前下定決心減肥時，她從運動著手，一週重訓1到2次，一次是自行上課、另一次是上團體課，另外，她還會跳TABATA，在家隨時都能做，「可是我運動了大概兩個月，都沒瘦！因為我吃完全不節制，每天都一定吃宵夜，沒有胖已經很好了。」

▲▼二伯曾分享減肥方式。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



二伯當時因此體會到控制飲食的重要性，她先戒掉拿鐵，如果真的很想喝咖啡就喝黑咖啡，「這熱量就差很多。」接著是少吃炸物、少喝手搖飲料，最重要的是要多喝水，她那陣子每天至少會喝1500cc以上。