一粒、林襄兩大女神「夢幻聯動」　緊貼合照...網喊：畫面太強了

記者顧齊祐／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），加入啦啦隊一年多，就憑藉高冷酷似黑嘉嘉的外表，以及葉保弟應援舞而爆紅。近日她驚喜曬出了與「啦啦隊女神」林襄的合照，讓網友們集體暴動，讚嘆根本是夢幻聯動。

▲一粒憑著酷似黑嘉嘉的外表以及葉保弟應援舞迅速爆紅。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

中華職棒明星對抗賽即將在明（20）日、21日在台北大巨蛋舉行，除了6大職棒隊伍受到關注之外，出場的啦啦隊成員也讓大家十分注目。一粒18日就在個人Instagram帳號驚喜曬出與林襄的合照，畫面中兩人分別穿著一白一粉的套裝，身體緊靠在一起，對著鏡頭比Ya以及臉頰愛心的手勢。並寫下：「等不及在明星賽相見拉（啦），好期待跟大家一起玩，你們也是嗎。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一粒與林襄兩大女神夢幻合體。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

兩位女神的合體，馬上引來網友們的關注，並紛紛留言「仙女連動」、「終於合體了」、「好夢幻的組合」、「兩個高顏值的過分了喔」。甚至也有粉絲開始爭論到底是哪邊比較美麗，可以看出兩位啦啦隊女神的合體，讓網友們有多興奮。

除了一粒與林襄外，官方公布的明星賽啦啦隊應援成員還有李多慧、籃籃、慈妹、怡叡、峮峮、邊荷律、李雅英、安芝儇等人，豪華的陣容也讓粉絲們相當興奮，期待能夠在觀賞賽事時，一邊欣賞女神們的熱情應援。

▲中華職棒明星對抗賽啦啦隊應援陣容。（圖／翻攝自Facebook／CPBL 中華職棒）