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大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

女星大S（徐熙媛）斷開前夫汪小菲，婚姻官司打了2年多仍無法和解。不過，近日有網友目擊，大S與老公具俊曄帶著子女前往韓國知名遊樂園「樂天世界」，一家人感情融洽，大S打扮休閒；照片傳開之後在微博掀起熱議，對於大S的狀態，網友們評價兩極。

網友聲稱在韓國目擊大S一家出遊。（圖／翻攝自微博／會火）

▲左圖大S打扮休閒。右圖為具俊曄與女兒小玥兒。（圖／翻攝自微博／會火，下同。）

一名女網友日前在小紅書發文，聲稱在韓國知名遊樂園「樂天世界」巧遇大S，由於當日大S的打扮十分休閒，與往常精緻的模樣不同，讓她差點認不出來。照片中，大S綁著雙馬尾，墨鏡推到頭頂，神情放鬆，狀態自然。

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網友聲稱在韓國目擊大S一家出遊。（圖／翻攝自微博／會火）

▲大S攬著兒子箖箖，一家人感情融洽。

然而，有部分網友無法接受，覺得照片中的女子不是大S，只是長得很像而已。發文的女網友隨即又貼出具俊曄、女兒小玥兒、兒子箖箖的照片，證明這就是大S一家，「是她呀，她老公小孩都在。」

照片在網路上公開之後，隨即引發微博網友熱議，一派人認為大S的狀態不佳，感覺一下子老了好多；但大多數人覺得，大S已經47歲了，現在不拍戲也不營業，維持自然狀態，健康開心就好，畢竟每個人在每個階段都有對自己生活狀態的不同追求，大S知道自己想要的是什麼就好。

還有眼尖網友挖出大S穿的衣服、褲子和包包品牌，其中包包最為亮眼，目測應該是Palm Angels的棕櫚灘肩背包，價格推估從人民幣5299元到人民幣1萬元（大約新台幣2.3萬元至4.4萬元）都有。

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大S, 具俊曄, 韓國

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