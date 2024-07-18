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梁軒安深夜發聲點名2人「要告盡快」！　帶蕭淑慎爽嗑鍋：問心無愧

記者王靖淳／綜合報導

女星蕭淑慎的老公梁軒安最近遭一名女歌手指控性侵，對方已提告妨害性自主，事後更公布一段25秒的關鍵呻吟錄音檔。為此，梁軒安今（18）日承認音檔是他的聲音，同時也表示當時喝醉，所以想不起來過程，事後更透過臉書發聲，強調自己不會自殺，稍早他又曬出帶老婆蕭淑慎吃火鍋的合照，並在文中點名2人，向對方喊話要告什麼就盡快。

 ▲梁軒安。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

▲梁軒安（圖右）帶老婆蕭淑慎吃火鍋。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

梁軒安提到，在忙了一天後終於趕上了所有的工作進度，並向支持他的廠表達感謝，同時也曬出與老婆蕭淑慎的合照表示，「好好帶梁太去吃個小火鍋。」面對近期的負面風波，梁軒安將人生比喻成醬料，他認為任何酸甜苦辣都要嚐，同時也向受到風波引響的家人及朋友們表達歉意，不過他也直言：「睡的心安理得，問心無愧，明天繼續努力上班，好好工作才是最實在的。」

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▲梁軒安。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

▲梁軒安（圖左）最近爆出負面醜聞。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

梁軒安強調專業的重要性，「我一直跟旗下的夥伴們說『專業交給專業』，所以其他關於小小鳥或阿飛小蝴蝶的事，交給專業處理。」梁軒安點名「郭先生」、「余先生」，他向兩人喊話：「你們如果要告什麼盡快。」表示若對方要指控自己對他們怎麼樣的話，他已經都把相關證據都準備好了。最後，梁軒安祝福大家平安喜樂，並提醒大家每件事的發生都需先自省，同時也感謝各界的關心。

▲梁軒安（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

▲梁軒安平時會在社群分享夫妻日常。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

事實上，女歌手Rina指控梁軒安藉由出差過程，暴力逼迫發生關係，甚至還對她強吻及毛手毛腳，同時也爆料，梁軒安對外聲稱她是未婚妻，害她被貼上小三標籤，於是在16日下午到北檢按鈴，提告對方妨害性自主，事後還公開一段25秒的音檔，內容可聽到梁軒安要對方幫他吹。為此，梁軒安表示：「第一，那一定是我喝醉時說的。第二，他們是用兩個地方的影片串成一次，現場也有其他人。」

【梁軒安臉書全文】
餓了一整天
終於把所有工作進度趕上了
廠商感謝你們這樣不離不棄
還給我更多的案子
我真的揪甘心
謝謝你們的信任
好好帶梁太去吃個小火鍋
人生就像醬料 酸甜苦辣都要嚐
陪了名譽 影響到了家人朋友
我真的很抱歉
但最少睡的心安理得 問心無愧
明天繼續努力上班
好好工作才是最實在的
這就是生活
我一直跟旗下的夥伴們說：專業交給專業
所以其他關於小小鳥或阿飛小蝴蝶的事
交給專業處理
靜，在心裡，不在山水間。
人生的幸福在於祥和，
生命的祥和在於寧靜，
寧靜的心境在於少欲。
無意於得，就無所謂失去，
無所謂失去，得失皆安謐。
鬧市間雖見繁華，卻有名利之爭搶；
田園間無爭，卻有柴米之憂慮；
世外桃源祥和昇平，最終不過夢一場。
心靜，則萬象皆靜。
知足者常在靜中邂逅幸福。
#祝大家平安喜樂 #每一件事情的發生都需要先自省
#對了郭先生和余先生你們如果要告什麼盡快
#證據也準備好了 #但如果又說我對你們怎麼樣了
#我會暈倒喔 #還是我要說我出櫃了？
#正能量 #扛住 #再次謝謝大家關心

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