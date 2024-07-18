黃子佼為何突翻臉不認罪？律師分析「背後關鍵邏輯」：他打算一搏

記者劉宛欣／綜合報導

藝人黃子佼因購買未成年少女不雅片，被依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，15日北院首開庭，黃子佼改口不認罪，轉而主張檢方起訴證據不足以證明犯罪，策略大轉彎，律師蘇文俊稍早就發文分析，認為應該是在看過證據後，認為不足以證明自己有罪，黃子佼才會選擇拚拚看無罪。

▲黃子佼改口不認罪，讓許多法界人士感到意外。（圖／記者李毓康攝）

蘇文俊18日在臉書分析表示：「猜測應該是起訴後閱卷發現，其實證據並不足以證明黃子佼有起訴書所載之犯罪內容，反正已經社死，基於人性當然選擇拼無罪。」接著指出這涉及兩個法律觀念，一是法院判決有罪不能只靠被告認罪作為唯一證據，二是檢察官在偵查階段，不會將所有證據同步給被告，所以被告人不會知道檢方掌握多少證據。

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▲律師認為黃子佼應是看過證據後認為不足以判定有罪。（圖／記者李毓康攝）

蘇文俊還表示，檢察官相較於法院方面，只要有50%的有罪認定，就可以起訴，只不過證據公開時，到底能否說服法院，目前都還無法斷定，因此他才猜測「應該是發現證據其實不足，所以打算一搏。」但他也分析，以訴訟策略而言，這並非好的做法，在不清楚檢方掌握多少證據時，絕對不要輕易認罪，否則後續會很難修正。