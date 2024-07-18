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張國榮愛人遭謠傳帶新歡入住愛巢、找代孕生子！　經紀人直播發聲

記者劉宛欣／綜合報導

香港巨星張國榮離世20多年，當年他的愛人唐鶴德（唐唐）以「未亡人」的身份主持喪禮，至今仍在每年張國榮忌日、冥誕發文悼念。近日有網友跳出來質疑唐鶴德有小30歲的新歡，透過代理孕母生下兩個孩子，一家子甚至住在張國榮家中，張國榮骨灰也還沒安葬。對此，張國榮生前的經紀人陳淑芬（陳太）也公開透過直播回應，表示自己不想評論，也不會相信當事人以外的說法。

▲唐鶴德被爆出已有新歡且育有兩個孩子，他已經發表澄清聲明否認。（圖／翻攝自唐鶴德Instagram）

▲唐鶴德被爆出已有新歡且育有兩個孩子，他已經發表澄清聲明否認。（圖／翻攝自唐鶴德Instagram）

唐鶴德被外界批評認為「背叛」了張國榮，引起部分粉絲憤怒。對此，張國榮的前經紀人陳淑芬在直播中做出回應，透露對事情內幕一無所知，並說道：「我有很多好朋友都是名人，他們都有很多心底話跟我說，要是他們不主動跟我講的話，我不會為了外間傳的東西而問他們。」自己沒必要因為那一兩張照片衍生的謠言就去問當事人。

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陳淑芬表達了對張國榮的思念，直播期間一度哽咽，提起張國榮的粉絲「我一直覺得愛哥哥的歌迷很有修養，他們也做的事很多都讓人欽佩。」而面對有部分網友批評陳淑芬多年來靠張國榮「騙錢」，直播的主持人跳出來為陳淑芬緩頰，指出陳淑芬早就已經「財富自由」，不需要靠逝去好友來賺錢。

▲唐鶴德被爆出已有新歡且育有兩個孩子，他已經發表澄清聲明否認。（圖／翻攝自唐鶴德Instagram）

▲陳淑芬認為謠言沒必要理會。（圖／翻攝自微博）

另一方面，唐鶴德稍早也透過Instagram發出3點澄清聲明，表示因近日風波讓張國榮的粉絲產生誤會與不安，他感到抱歉，會深刻檢討與反省自己，但反駁爆料表示自己已搬離與張國榮的愛巢10幾年，自己到現在都還是獨居，至於緋聞對象史男與他則是「沒有承諾的朋友關係」兩人是各自「獨立個體」，更沒有找代理孕母生小孩，網路上的照片都是朋友小孩，最後他也強調：「我自問我一生都以真誠的態度對待親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深一鞠躬，向大家致以無比的歉意」。

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