張國榮愛人爆「與小30歲男友育2子」還賣深情人設！　IG被出征到關了

記者劉宛欣／綜合報導

香港巨星張國榮在2003年愚人節離世，當年他的愛人唐鶴德（唐唐）以「未亡人」的身份主持喪禮，至今仍在每年忌日、冥誕發文悼念逝去的張國榮，深厚的情感感動許多人。怎料，最近唐鶴德卻疑似被網友挖出有了新歡，甚至透過代理孕母生下兩個孩子，相關消息立刻登上微博熱搜，不少粉絲紛紛表達對唐鶴德的不滿，認為他到現在還在消費張國榮，而唐鶴德目前已經將Instagram帳號轉為不公開。

▲張國榮逝世多年，生前摯愛唐鶴德每到重要紀念日仍會發文紀念。（圖／翻攝自IG／dhttong）

近日，有鍵盤柯南在豆瓣上發文爆料「唐鶴德新男友被張國榮粉絲揭露」，內容附上了多張證據照片，指出唐鶴德早在幾年前就交了小他30歲的史姓男友，兩人育有兩個孩子，一家人就住在張國榮的房子裡，甚至有人指出新男友的朋友，曾在社群發文批評唐鶴德每年賣深情人設，手上還握著張國榮版權，賣了很多次。

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▲網友討論相當熱烈。（圖／翻攝自微博）

目前唐鶴德已經將Instagram轉為非公開帳號，不少人跳出來替他緩頰，指出以香港媒體的功力，不可能不去挖這些爆料內容，至於有人批評他至今未讓張國榮的骨灰下葬，也有人認為張國榮的家人同意，外人沒有資格多說什麼，何況張國榮已經離世20多年，如果唐鶴德真的有了新對象，也應該給予祝福。